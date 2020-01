Chris Harrison révèle le seul baccalauréat avec lequel il ne s’entendait pas

L’animateur de licence Chris Harrison semble être un gars assez facile à comprendre. Il est un bon auditeur, il ne dit jamais rien de trop controversé, et il est sage dans le cœur.

Chris Harrison | John Fleenor via .

Typiquement, Harrison se rapproche de chaque bachelor et bachelorette. Et comment pourrait-il ne pas le faire? Il agit essentiellement comme leur gourou d’amour personnel à travers peut-être la décision la plus difficile à prendre.

Mais il y avait un célibataire avec lequel Harrison ne s’entendait pas.

La relation de Chris Harrison avec Charlie O’Connell

Charlie O’Connell (le frère de Jerry O’Connell) était célibataire en 2005. Il a donné sa dernière rose à une infirmière nommée Sarah Brice qui vivait au Texas, mais ils se sont séparés en 2007. Le couple s’est reconstitué en 2008, mais finalement a rompu pour de bon en 2010. Il n’avait pas la meilleure relation avec Harrison.

“Vraiment, le seul avec qui je pense avoir eu du mal à m’entendre était Charlie O’Connell dans la journée”, a déclaré l’animateur à Us Weekly le dimanche 12 janvier.

Harrison dit que les deux ne se “détestaient pas”, ils n’étaient tout simplement pas en forme. Cela n’a pas aidé que, au moment du tournage, O’Connell «traverse certains problèmes».

“Il a admis qu’il avait des problèmes avec lui-même à l’époque”, a déclaré Harrison. “Nous ne nous détestions pas du tout. Ça ne s’est tout simplement pas mélangé. Cela arrivera forcément après le 18 [years] et des dizaines de personnes. Vous vous entendez mieux avec certains que d’autres. »

Ce n’est pas la première fois que Harrison commente sa relation difficile avec O’Connell. En 2017, il a déclaré sur Live With Kelley qu’ils «ne s’entendaient tout simplement pas».

“Charlie et moi, il était juste sur la côte Est, moi, enfant du Sud, c’était comme le pétrole et l’eau”, avait-il déclaré à l’époque.

Dans l’ensemble, Harrison considère son bilan avec des leads assez bons.

“La personne réelle est tout ce dont je me soucie”, a-t-il déclaré. “Tant que nous allons bien, ça va. … Personne n’a jamais appelé et a dit: «Hé, vous avez blessé mes sentiments.» Ce n’est pas mal. C’est plutôt bien. Je suis également ouvert à garder un dialogue ouvert avec tous ceux que j’aime et j’adore et je ne dirais rien de plaisantant à moins que je sache qu’ils pourraient le supporter. “

Chris Harrison et Peter Weber

Harrison et le célibataire actuel Peter Weber semblent avoir une excellente relation. Mais l’hôte a dit à “Good Morning America” ​​que, tout au long de la saison de Weber, il devait “cesser d’être un ami et commencer à montrer un amour dur.”

«Il avait besoin d’un thérapeute. Il avait besoin d’être aidé », a déclaré Harrison à la publication. «C’était une marche difficile avec lui.»

“Ce fut une saison vraiment émouvante et déchirante, d’une manière que nous n’avons pas vue depuis très longtemps”, a-t-il poursuivi. “C’était juste plus,” OK, je dois arrêter d’être ton copain ici et Papa Chris doit se présenter et maintenant je dois te traiter comme je le ferais avec un de mes enfants. “”

