Chris Hemsworth aurait désormais envisagé un autre rôle dans le DCEU

De nombreux univers cinématographiques tentent de recréer la formule MCU au lieu de donner leur propre tournure aux choses et presque toujours, ils échouent au premier obstacle. The Dark Universe s’est effondré de manière assez spectaculaire et les premières années de la DCEU ont également été assez difficiles, la franchise prenant beaucoup de temps à trouver sa place. Mais il a trouvé son assise.

En effet, la qualité a considérablement augmenté depuis l’ère Zack Snyder. Et maintenant, avec l’élan qui se renforce et les gens enthousiastes à propos de l’univers partagé de DC à nouveau, il semble que le studio soit enthousiaste à l’idée de faire du cordage avec de gros pistolets. En particulier, la Sainte Trinité des Chrises du MCU.

Nous vous avons dit plus tôt cette semaine que DC veut Chris Hemsworth, Chris Pratt et Chris Evans de leur côté et en ce qui concerne Hemsworth en particulier, c’est en fait la deuxième fois que son nom apparaît en relation avec le DCEU. Si vous vous en souvenez, nous avons d’abord entendu qu’il était à la recherche de la version Alan Scott de Green Lantern, mais il semble que les choses aient changé.

Cliquer pour agrandir

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que la franchise Transformers était en train de redémarrer et que le masque et Pennywise ont des camées dans Space Jam 2, qui sont maintenant confirmés – Hemsworth est envisagé pour Ted Kord, la deuxième incarnation du scarabée bleu. Est-il le seul nom recherché? Peu probable, mais étant donné que c’est maintenant le deuxième rôle pour lequel ils ont regardé la star du MCU, il est assez clair qu’ils le veulent.

Et pourquoi pas? Chris Hemsworth est un acteur extrêmement populaire et soulève presque tous les projets dans lesquels il participe. Qu’il veuille rejoindre le DCEU ou qu’il ait même le temps de rester à voir, bien sûr, mais nous ne serions pas du tout surpris si au moins un des Chrises du MCU finit par jouer pour l’autre équipe à un moment donné de sa carrière.