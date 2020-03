Chris Hemsworth est à votre disposition pour vous former à domicile cette quarantaine

Si vous êtes de ceux qui ne savent plus quoi faire de cette quarantaine et qui veulent aussi rester en forme, cette nouvelle est pour vous! Dites adieu à l’ennui et profitez-en pour brûler quelques calories avec le beau Chris Hemsworth.

L’acteur a publié sur ses réseaux sociaux qu’à l’appui des mesures de prévention de la contagion contre les coronavirus, il va entamer un plan de routines d’exercice afin que vous restiez en forme pendant cette période où nous ne pouvons pas quitter la maison.

Pour pouvoir suivre vos cours, il vous suffit de télécharger l’application Centr avant le 31 mars, d’avoir un abonnement premium et ainsi vous pourrez accéder à votre formation gratuite pendant les six prochaines semaines.

En plus des routines d’exercice, cette application propose des services de régime et de nutrition accompagnés de recettes de chefs qui renforceront votre entraînement pendant la quarantaine.

Rejoignez le mouvement «Je m’entraîne à la maison» et restez en forme pendant la crise des coronavirus.

