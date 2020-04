Chris Hemsworth est un mercenaire en mission – / Film

La sélection de projets des frères Russo à la suite de leur course monumentale aux studios Marvel a été du côté thriller des variétés de jardins. Mais au moins, ils ont demandé à leurs héros Marvel de faire la une de ces thrillers d’action. Après les 21 Bridges de Chadwick Boseman, les frères Russo font équipe avec leur Avengers: Endgame star Chris Hemsworth pour Extraction, un thriller policier écrit par Joe Russo, qui produit également avec son frère Anthony Russo sous leur bannière AGBO. Regardez la bande-annonce d’extraction ci-dessous.

Remorque d’extraction

Chris Hemsworth incarne Tyler Rake, un mercenaire du marché noir engagé pour sauver le fils kidnappé d’un seigneur du crime international. Mais lorsque les choses tournent horriblement mal, Rake doit faire face à sa conscience réémergente et à sa connexion émotionnelle avec le garçon qu’il a été engagé pour extraire.

Intitulé auparavant Dhaka après la capitale du Bangladesh, Extraction ressemble au type de thriller que Netflix publierait, malgré l’impressionnant texte présentant les frères Russo comme des réalisateurs «visionnaires». Le réalisateur actuel de ce film est Marvel Cinematic Universe coordinateur de cascades et acteur Sam Hargrave, qui fait ses débuts de réalisateur ici. Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, Priyanshu Painyuli, et David Harbour également en vedette dans l’extraction.

Voici le synopsis de l’extraction:

Tyler Rake (Chris Hemsworth) est un mercenaire intrépide du marché noir qui n’a plus rien à perdre lorsque ses compétences sont sollicitées pour sauver le fils kidnappé d’un seigneur du crime international emprisonné. Mais dans le monde sombre des marchands d’armes et des trafiquants de drogue, une mission déjà meurtrière s’approche de l’impossible, modifiant à jamais la vie de Rake et du garçon. Un thriller bourré d’action, à la limite de votre siège réalisé par Sam Hargrave, EXTRACTION est une production d’AGBO Films et de TGIM Films, Inc., produite par Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter et Peter Schwerin.

Extraction en avant-première sur Netflix sur 24 avril 2020.

