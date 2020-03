Chris Hemsworth vous invite à faire de l’exercice à la maison comme il le fait | Instagram

Le bel acteur d’origine autralienne Chris Hemsworth, met à votre disposition son application d’exercices et de nutrition pour que vous ne vous ennuyiez pas dans cette quarantaine mondiale.

Chris et sa femme Elsa Pataky Ils ont développé l’application lorsqu’ils recherchaient des professionnels pour les aider dans leur alimentation et leurs exercices.

L’acteur qui joue Thor dans le Univers Marvel mettra à la disposition du public ses “Application Centr” pour les six prochaines semaines dans le but de rendre les gens un peu plus agréables à leur situation dans cette pandémie mondiale et au moins de se divertir en faisant un peu d’exercice.

Cela peut vous intéresser: Chris Hemsworth reviendra pour être Thor avec une condition d’Elsa Pataky sa femme

“Centr a été fondé pour rendre la santé et le bonheur accessibles à tous, et j’espère que cela rend cet accès encore plus facile pendant la crise sanitaire mondiale actuelle”, traduction et partie du message de Chris.

Hemsworth affirme que ces dernières semaines des milliers de membres Partout dans le monde, ils se sont réunis et ont partagé à quoi ressemble ce programme, ce qui leur a donné beaucoup de positivité et a soutenu ces derniers jours de quarantaine.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

L’offre australienne est exclusivement pour les nouveaux membres, nous devons donc profiter de cette offre et avoir un peu de mouvement même si elle est dans nos maisons.

À plusieurs reprises, l’acteur a partagé plusieurs vidéos où il semble faire de l’exercice, c’est un plaisir pour le public féminin de voir sa silhouette sculpturale et musclée.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Chris n’est pas la seule célébrité à partager ses conseils de formation, d’autres célébrités se sont inscrites sur leurs comptes de médias sociaux, ce qui fait une révolution totale, il semble qu’ils se battent pour être celui qui a le plus d’abonnés dans leur application à exercer.

Sur la page Chris de son application, vous pouvez voir photographies et vidéos des résultats et quelques exercices que plusieurs personnes ont fait, qui leur ont donné divers fruits.

Lire aussi: Chris Hemsworth fait un don de 1 million de dollars pour soutenir l’Australie pour les incendies

.