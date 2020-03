Chris Martin donne un concert en direct de chez lui en raison d’un coronavirus

Chris Martin donne un concert live depuis son domicile à cause d’un coronavirus | Instagram

Le célèbre chanteur Chris Martin, connu pour être le chanteur principal de Coldplay, a présenté tous ses fans sur Instagram un concert via livestream pour tous ceux qui sont chez eux en raison de la quarantaine.

Chris Martin a toujours montré son grand intérêt pour l’environnement, la société et tous les problèmes qui se produisent dans le monde ces derniers temps.

Le chanteur au début de l’événement en direct a déclaré qu’il souhaitait pouvoir le faire avec l’ensemble de son groupe, mais malheureusement, ils sont tous dans des parties différentes.

Cela peut vous intéresser: Préparez les émissions Coldplay avant la pause

Dans le confort de sa maison, il a offert le concert, et parce que ils ne sont pas ensemble décidé égayer un peu jours gris qui ont été transmis en raison du coronavirus.

Pendant l’émission qu’il a faite, il a demandé aux gens d’écrire les chansons qu’ils voulaient qu’il joue, ce qu’il a fait avec le soutien de sa guitare et de son piano.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Chris Martin a transformé un flux Instagram en direct en concert pour nous remonter le moral. Les fans pouvaient lui demander les chansons préférées de Coldplay et il les a chantées . pic.twitter.com/IUXtmQYw3c

– (@ M4NEUGLY)

16 mars 2020

Comme prévu, ses disciples sont devenus fous et ils ont fait tendance dans twitter ce grand travail qu’il a fait.

Je viens de voir une émission en direct de Chris Martin sur Instagram, et il a dit quelle chanson nous voulions voir et j’ai écrit qu’il jouait “Fly on” et c’était celle qu’il avait choisie et bien j’étais excité et crié “, était l’un des commentaires.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Plus de 50 mille personnes étaient ceux qui se sont joints à leur concert d’une demi-heure et ils ont assuré que sans aucun doute cela égayait la journée de beaucoup de gens.

Avant de mettre fin à la diffusion, Chris Martin a annoncé que John Legend participera également à Ensemble, à la maison.

Vous pouvez voir un vrai pianiste qui n’a pas besoin de feux d’artifice pour jouer “, a-t-il déclaré.

Vous pouvez également lire: Réveillez Coldplay en Jordanie avec le disque

Jeudi 8 mars dernier, ils ont sorti la vidéo du single “Problème en ville“, Partie de son dernier album”La vie quotidienne”Inspiré par Ferme d’animaux, roman satirique de l’écrivain George Orwell.

Il raconte une histoire avec humain dans l’aspect animal comme les renards, les cochons, les reptiles, les lapins, les ours, les cerfs, les félins, les oiseaux, les singes et une poursuite qui signale la abus policiers et combats entre politiciens avec une apparence de porc, tout comme le livre.

.