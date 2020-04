Chris Meloni revient à SVU dans Stabler Spinoff à NBC

Law & Order: fidèles SVU, préparez-vous à chung-chung! »D: Christopher Meloni va jouer Elliot Stabler à nouveau… dans une nouvelle série centrée sur le détective préféré des fans.

Meloni’s Stabler sera le patron d’un spin-off de la SVU dans la division du crime organisé du département de police de New York, selon notre site partenaire, Deadline Reports. NBC a donné le nouveau spectacle, qui vient du producteur exécutif prolifique Dick Wolf, une commande de 13 épisodes de la saison 1.

Meloni a quitté la procédure après l’échec des négociations relatives à son contrat à la fin de la saison 12. Lorsque la saison 13 a commencé, Stabler avait pris sa retraite des forces de police et s’était échappé sans un mot; sa partenaire, Olivia Benson, a appris la nouvelle déchirante en même temps que les fans.

Depuis qu’il a quitté SVU, les crédits télévisés de Meloni incluent Underground, Wet Hot American Summer: First Day of Camp, Pose, The Handmaid’s Tale et Happy !. Il exprime également le personnage du commissaire Gordon dans la série animée Harley Quinn.

L’année dernière, TVLine a demandé à Warren Leight, le présentateur actuel de SVU, si suffisamment de temps s’était écoulé pour que Meloni puisse un jour revenir à la série qu’il appelait à la maison pendant 12 saisons.

Avec la mise en garde que les négociations impliquées seraient «au-dessus de mon niveau de salaire», a déclaré Leight, «Écoutez: je suppose que si une année, une décennie, quelques décennies, nous arrivons à la dernière SVU, [Meloni] devrait revenir avant que nous ne fassions le dernier épisode ou avant la fin de la série… Cependant, je ne pense pas que nous en soyons à ce stade de la série. »

Avez-vous une forte impression de voir plus de Stabler? Frappez les commentaires et faites-le nous savoir!