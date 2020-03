Chris Pine aurait voulu jouer à la version MCU de Green Lantern

Avant de faire ses débuts en tant que passionné de Diana Prince, Steve Trevor dans Wonder Woman, de nombreux fans de DC ont estimé Chris Pine serait le choix parfait pour jouer au Green Lantern de Hal Jordan lors d’un redémarrage. De toute évidence, cela ne se produira probablement pas maintenant, mais il est possible que Marvel Studios accepte cette offre et interprète l’acteur Star Trek comme la propre version de Green Lantern du MCU – le Docteur Spectrum du Squadron Supreme.

Si vous avez suivi, vous savez que nous avons beaucoup entendu parler des plans du studio pour amener le Squadron Supreme au MCU ces derniers temps. En avril dernier, nous avons révélé qu’un projet était en préparation avec l’équipe, et plus tôt ce mois-ci, nous vous avons annoncé que Brad Pitt avait l’intention de jouer le chef de groupe Hyperion. Leur quête de grands noms pour incarner ces personnages se poursuit également, car nos sources – les mêmes qui ont dit que les émissions de télévision de She-Hulk et Mme Marvel étaient en route et que Taskmaster était le principal méchant de Black Widow, qui ont tous depuis confirmé – dites-nous que Pine est également en lice et qu’il est recherché pour Spectrum.

Lancé dans les bandes dessinées en 1971, le Squadron Supreme est un pastiche très délibéré et à peine voilé de la Justice League de DC. Il y a le remplaçant Superman Hyperion que j’ai déjà mentionné, avec d’autres membres, notamment Nighthawk (Batman), Power Princess (Wonder Woman) et Whizzer (Flash). Avec la capacité de créer des constructions d’énergie lumineuse à partir d’un joyau extraterrestre appelé Power Prism, Doctor Spectrum est évidemment l’équivalent de Lantern sur la liste.

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas si l’escadron obtiendra son propre film ou une émission télévisée Disney Plus. Avec le calibre des acteurs qu’ils poursuivent, vous imaginez que ce serait pour un film, mais n’oublions pas que le studio a déjà décroché de gros coups d’État pour leur série sur le service de streaming de Disney – Owen Wilson dans Loki me vient à l’esprit. Il semble donc que les choses pourraient aller dans les deux sens en ce moment. Mais Chris Pine est certainement un nom qui les intéresse.

Quant à la suite de la star, il reviendra sous le nom de Steve Trevor dans Wonder Woman 1984, qui vient d’être déplacé vers sa nouvelle date de sortie le 14 août. Et, bien sûr, il est toujours possible qu’il reprenne son rôle de capitaine Kirk dans Star Trek 4, si cela échappe jamais à l’enfer du développement.