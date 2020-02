Chris Pratt affirme que «Jurassic World 3» ressemblera à «Avengers: Endgame»

Lorsque Jurassic World est sorti en salles en 2015, le box-office mondial de 1,7 milliard de dollars brut a aidé Hollywood à découvrir à quel point la nostalgie se vend bien. Après tout, plus de 20 ans se sont écoulés depuis Jurassic Park, un jeu révolutionnaire de Steven Spielberg. De plus, cela faisait 14 ans que le terne Jurassic Park III avait effectivement tué la franchise.

Mais Jurassic World – un peu comme Star Wars: The Force Awakens, une autre version de 2015 – a été vivement critiqué pour avoir taillé trop près du film original. Ces inquiétudes ont été quelque peu apaisées par la direction bonkers Jurassic World: Fallen Kingdom a pris la franchise. Et ce film a préparé le terrain pour quelque chose de spécial pour sa suite. Maintenant, la star Chris Pratt taquine ce que les fans peuvent attendre de Jurassic World 3.

Chris Pratt à la première de «Onward» | Rich Fury / .

Chris Pratt jongle avec plusieurs franchises

Depuis son entrée sur le grand écran, Pratt a occupé le devant de la scène dans plusieurs grandes franchises. En 2014, il a fait ses débuts en tant que voix d’Emmet dans The LEGO Movie. Plus tard dans la même année, il a rejoint l’univers cinématographique Marvel dans Guardians of the Galaxy. En 2015, il a fait sa première apparition en tant que Owen Grady dans Jurassic World et a continué à faire les gros titres des trois films.

Plus récemment, Pratt a repris son rôle de MCU en tant que Star-Lord dans Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. Il a même retravaillé avec son compatriote super-héros Marvel Tom Holland pour la sortie de Pixar en mars 2020, Onward. Les fans pourraient donc penser que Pratt s’adapterait au type de blockbusters auquel il est associé.

Pourtant, selon l’acteur, Jurassic World 3 élève la franchise d’une manière que nous n’avons encore jamais vue.

Pourquoi «Jurassic World 3» ressemble à «Avengers: Endgame»

Dans une récente apparition sur The Ellen DeGeneres Show, Pratt a expliqué que Jurassic World 3 – qui voit Colin Trevorrow revenir à la réalisation – pourrait être la fin de la franchise. De plus, le film a un tel sentiment de finalité en raison de la façon dont il revient sur tout ce qui précède.

“Cela en a l’air”, a-t-il déclaré lors de l’émission. “Je n’ai pas le droit de dire quoi que ce soit … Tout le monde a ça. Il y a à peu près tout le monde dedans. Peut-être que je l’ai fait sauter, mais je m’en fiche. Tous les acteurs du Jurassic Park d’origine reviennent. Ça va ressembler beaucoup à la façon dont [Avengers: Endgame] tout réuni pour Marvel. “

Comparer Jurassic World 3 au plus grand film de tous les temps semble extrême. Mais l’argument de Pratt est logique. La série Jurassic Park n’a pas eu l’étendue des histoires du MCU. Mais il possède un impact culturel qui ne peut pas être surestimé.

À cette fin, unir tout le monde des films précédents est tout à fait logique. Nous savons déjà que Sam Neill, Laura Dern, récemment gagnante d’un Oscar, et Jeff Goldblum – qui ont brièvement repris son rôle dans Jurassic World: Fallen Kingdom – reviennent. Maintenant, nous mourons d’envie de découvrir comment ils se connectent avec des acteurs tels que Pratt et Bryce Dallas Howard.

Quand “Jurassic World 3” commence-t-il à tourner?

Lors de son apparition à Ellen, Pratt a même révélé qu’il était sur le point de commencer le tournage de son troisième film Jurassic World. Le lendemain de son interview, il se rendra sur le tournage pour entamer plusieurs mois de tournage.

“Je ne peux pas attendre … Je vais tourner et fermer jusqu’en juillet”, a déclaré Pratt à DeGeneres. «Cela représente environ 100 jours de tournage. C’est un film énorme. … Nous serons partout dans le monde. L’histoire est vraiment, vraiment engageante. Vraiment cool. Ça va être gros. “

Universal sortira Jurassic World 3 – ou quel que soit le titre avec lequel il se terminera – le 11 juin 2021. Autant que nous avons hâte de revoir nos anciens favoris une dernière fois, les fans feraient mieux d’espérer des personnages bien-aimés comme Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm survivent à leur dernier coup avec le danger des dinosaures.