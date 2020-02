Chris Pratt dans la série télévisée «The Terminal List» – Navy SEAL Drama

Cinq ans après que Parks and Recreation ait terminé sa tournée, Chris Pratt prépare son retour sur le petit écran: l’acteur jouera dans le thriller de complot The Terminal List, et le réalisera en tant que réalisateur, basé sur le roman de Jack Carr du même nom.

La série – écrite par David DiGilio (Strange Angel) et dirigée par Antoine Fuqua (Training Day), qui servent tous les deux d’EP – suit Navy SEAL Reece (Pratt) après que tout son peloton ait été pris en embuscade lors d’une mission secrète à enjeux élevés. “Reece rentre chez lui avec des souvenirs contradictoires de l’événement et des questions sur sa culpabilité”, selon le synopsis officiel. “Cependant, à mesure que de nouvelles preuves apparaissent, Reece découvre des forces obscures qui travaillent contre lui.” Aucun réseau n’est actuellement attaché au projet, qui vient du producteur MRC Television.

Pratt et Fuqua se sont déjà associés pour le film 2016 The Magnificent Seven.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Jeanne Tripplehorn (Big Love) se reproduira dans le drame de la période HBO de la créatrice Julian Fellowes, The Gilded Age, en tant que figure énigmatique exclue de la haute société en raison de son passé, rapporte notre site sœur Deadline.

* Le grand débat de Syfy Wire – dans lequel “un groupe de nerds” se débat avec des questions telles que “Qui serait un pire patron, Dark Vador ou le Joker?” Et “Préférez-vous avoir un anneau de Lanterne verte ou une baguette magique ? “- sera présenté cet été sur Syfy, animé par le comédien Baron Vaughn.

* Bounce Celebrates Black History, dans lequel Queen Latifah, Common et Harry Belafonte présentent des histoires dépeignant la force et le courage des Noirs américains qui ont fait de l’histoire et de cette nation un meilleur endroit, sera diffusée le lundi 10 février à 8/7 h sur Bounce TV.

* Le film documentaire 2019 Bluebird, sur le café emblématique de Nashville, fera ses débuts en exclusivité le mercredi 19 février à 20 h sur CMT. Le doc présente des interviews et des performances de Taylor Swift, Garth Brooks, Kacey Musgraves, les acteurs de Nashville, Maren Morris, Steve Earle, Vince Gill, Faith Hill, Jason Isbell, Pam Tillis, Trisha Yearwood et plus encore. Regardez une bande-annonce:

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?