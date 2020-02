Chris Pratt dit que tout le monde revient dans Jurassic World 3

Colin Trevorrow a joué un long match avec la franchise Jurassic World. En réintroduisant Henry Wu de BD Wong dans le premier monde et en ayant ensuite le camée de Jeff Goldblum en tant que Ian Malcolm dans Fallen Kingdom, il a taquiné le public pour un croisement complet entre les moulages de Jurassic Park et les films modernes, et c’est exactement ce que nous sommes va entrer Jurassic World 3. Oui, Goldblum est de retour, tout comme Alan Grant de Sam Neill et Ellie Sattler de Laura Dern.

Le retour du trio d’origine est évidemment le gros crochet du trio, mais ils ne sont peut-être pas les seuls visages familiers du film. On a demandé à Owen Grady lui-même, Chris Pratt, ce qui attend JW3 lors de la première de son nouveau film Pixar, Onward. La star a été prudente avec ses mots, mais il a dit que “tout le monde” reviendrait pour la finale de la saga de la taille d’un dino.

“Mec, je ne peux rien vous dire, mais je peux vous dire que ça va vous épater. Ce sera le plus grand et le meilleur à ce jour. Ils n’ont épargné aucune dépense et ils ramènent tout le monde. “

Cliquer pour agrandir

Pratt a été une machine de battage médiatique pour Jurassic World 3 à travers la tournée de presse Onward. Il a précédemment taquiné que cela va avoir une échelle mondiale et peut être favorablement comparé à Avengers: Fin de partie. Certes, il n’aura pas un casting aussi génial que le monstre des studios Marvel, mais Pratt semble promettre qu’un maximum de stars du passé seront de retour.

Joseph Mazzello et Ariana Richards, qui ont joué les enfants dans l’original, ont clairement indiqué qu’ils aimeraient être impliqués, alors que nous avons également entendu que Jake Johnson pourrait reprendre son rôle de Lowery from World. D’une manière ou d’une autre, toutes ces étoiles de retour vont s’intégrer dans un scénario qui explorera les dinosaures errant autour de la planète, après leur libération dans l’écosystème de Fallen Kingdom.

Jurassic World 3 vient d’entrer en production et devrait arriver en salles le 11 juin 2021.