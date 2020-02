Chris Pratt et Tom Holland veulent créer un jeu de donjons et de dragons avec Avengers Cast

Avec de nombreuses stars de l’univers cinématographique Marvel travaillant ensemble sur d’innombrables films qui s’étalent sur des années, un certain sens de la camaraderie s’est développé parmi les membres de l’ensemble massif de la franchise de bandes dessinées, de nombreux acteurs clés de la MCU devenant également de solides amis. écran aussi.

L’art a imité la vie lorsque Robert Downey Jr. a imité le rôle de Tony Stark dans Spider-Man: Retrouvailles et est devenu un mentor dans la vraie vie de Tom Holland, les deux allant même en randonnée lorsque la fureur entourant la décision initiale de Sony de mettre fin à leur relation de travail avec Marvel Les studios étaient à leur apogée, tandis qu’Anthony Mackie a découvert qu’il était sur le point d’hériter du bouclier emblématique de Captain America à la fin de Avengers: Fin de partie lorsqu’il traînait chez Chris Evans.

Il y a eu beaucoup de vidéos en coulisses publiées par les plus grands blockbusters de la franchise qui montrent à quel point les acteurs s’entendent bien, à tel point qu’ils se sont souvent associés en dehors du MCU. Thor: Ragnarok co-stars Chris Hemsworth et Tessa Thompson ont titré Men in Black: International, Downey Jr. et Holland réunis pour Dolittle, et maintenant le quartier amical du cinéma Spider-Man devrait jouer l’un des rôles principaux dans le prochain Onward de Pixar aux côtés de Guardians. du Chris Pratt du Galaxy.

Dans une récente interview, Holland a révélé que lui et l’ancienne star de Parks and Recreation avaient parlé de mettre en place un jeu Dungeons & Dragons, et d’inviter certains de leurs anciens Avengers coéquipiers à se joindre.

«Chris et moi avons parlé de la mise en place d’une session Avengers D&D, ce qui serait incroyable. En fait, nous voulons le filmer parce que ce serait vraiment amusant. »

Le jeu est plus populaire maintenant qu’il ne l’a été depuis longtemps, avec de nombreux visages célèbres admettant leur amour du classique de table. Et si Vin Diesel peut demander à Judi Dench de jouer à Dungeons & Dragons sur le tournage de The Chronicles of Riddick, alors Chris Pratt et Tom Holland n’auront sûrement pas de mal à obtenir une partie des Avengers se réunir pour une session, non?