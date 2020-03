Chris Pratt viserait le rôle du DCEU après le décès de Ryan Reynolds

Warner Bros. a essayé d’obtenir Booster Gold sur grand écran depuis des années. L’architecte d’Arrowverse, Greg Berlanti, est depuis longtemps attaché à un film solo pour le héros du voyage dans le temps, mais bien qu’un script soit achevé depuis longtemps, le studio le laisse s’accumuler. Sous une forme ou une autre, cependant, il semble qu’il y ait un regain d’intérêt pour le personnage de Michael Jon Carter chez WB Towers, et ils cherchent à attraper un grand nom pour le jouer.

Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, Warner Bros.espérait ramener Ryan Reynolds dans l’univers DC, échangeant Green Lantern contre le rôle de Booster. Cependant, We Got This Covered a depuis été informé par nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Black Adam apparaîtra dans Shazam! 3 (que Zachary Levi a confirmé), et Kevin Conroy jouerait Kingdom Come Batman dans “Crisis on Infinite Earths” – que Reynolds a finalement décidé de transmettre.

Avec cela, WB vise une star différente de l’univers Marvel qui est connue pour jouer un super-héros avec un fort sens de l’humour. Selon certaines sources, Chris Pratt, des Gardiens de la Galaxie, est désormais le meilleur choix pour représenter Booster Gold dans le DCEU. Et même si on ne sait pas encore s’il a été officiellement approché, il est bel et bien observé. Avec d’autres acteurs également, nous présumons.

Pratt convient probablement mieux au personnage que Reynolds. Une simple recherche rapide sur Google ou sur les réseaux sociaux vous montrera que des fans adoreraient voir l’acteur de Jurassic World incarner le rôle. Avec sa personnalité arrogante et arrogante, Booster Gold correspond définitivement à ce “type Chris Pratt” qu’il aime jouer.

Quant à savoir où il apparaîtra, nos informations indiquent au moins deux projets dans les œuvres Booster Gold. L’un d’eux est son film autonome – que ce soit avec un nouveau script ou non, nous ne le savons pas encore – tandis que l’autre est le film Blue Beetle. Les deux personnages sont souvent associés dans les bandes dessinées, ce qui serait certainement un croisement naturel. Mais nous devrons simplement attendre et voir ce que WB a en réserve pour le héros.