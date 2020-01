Chris Rock dit que le nouveau film Saw aura de l’humour

Avez-vous déjà regardé un Vu film et pensé “wow, c’était hilarant”? Si c’est le cas, vous devriez probablement demander de l’aide.

La dernière entrée de la franchise, cependant, aurait volontairement de l’humour. Du moins, selon le comédien Chris Rock, qui joue et produit le redémarrage et dit que le film aura sa juste part de blagues.

«Souvent, je vais au cinéma ou je regarde une émission de télévision et je dis:« Wow, vous savez, deux blagues auraient fait une grande différence. J’adore Saw, mais je me disais “Wow, ça n’a presque pas d’humour du tout.” Donc, ça semblait être un bon endroit … un bon terrain fertile … Au fait, la nouvelle Saw, j’ai vu comme une coupe grossière. C’est toujours Saw… c’est sanglant, c’est sanglant, mais il y a comme une pincée d’humour ici et là. Nous ne le réorganisons pas, ce n’est pas un film effrayant, c’est de la scie. “

Il est difficile d’imaginer quiconque lance des punchlines lorsqu’ils sont piégés dans l’un des dispositifs de torture de Jigsaw, mais apparemment Rock a tout compris. L’incorporation d’un certain niveau de comédie dans un film d’horreur peut également renforcer les peurs. Après tout, tous les films d’horreur de Jordan Peele contiennent au moins quelques blagues dispersées.

Cliquer pour agrandir

Cela étant dit, les films Saw n’ont jamais été un matériau de visualisation léger. J’espère que Rock sait ce qu’il fait et ne gâchera pas l’ambiance avec une partie de sa routine de stand-up lors d’une scène de meurtre particulièrement horrible.

En tout cas, le studio a clairement confiance que le comédien de renom fera un excellent travail ici, car ils ont déjà commencé à développer des suites pour ce qu’ils espèrent être un gros blockbuster. La date de sortie du film a également été repoussée de cinq mois en raison de tout le battage médiatique, il est donc juste de prévoir que cela pourrait être un vrai succès. Sinon, l’aventure de Rock dans l’horreur pourrait être terminée avant même qu’elle ne commence vraiment.

Dites-nous, cependant, pensez-vous que l’incorporation de certaines blagues dans ce film d’horreur sanglant est une bonne idée, ou est-ce que cette nouvelle vous rend nerveux que Chris Rock va ruiner le Vu la franchise? Comme toujours, faites-le nous savoir à l’endroit habituel ci-dessous.