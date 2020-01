Chris Rock joue le rôle de boss dans la saison 4 de “Fargo”

Chris Rock abandonne le stand up et les baskets pour les liens avec la foule et les pistolets Tommy dans la quatrième saison de “Fargo”.



Chris Rock fait son retour à l’écran de télévision ce printemps dans l’une des séries télévisées fictives les plus convoitées de cette génération à Fargo. Le comédien Bigger & Blacker abandonne temporairement le micro debout pour les costumes, les cravates, les armes à feu et une moustache qui ajoute de manière convaincante à son esthétique en tant que patron du syndicat du crime, Loy Cannon.

Dans la quatrième saison de Fargo, Cannon dirige un groupe de migrants noirs fuyant le Jim Crow South vers Kansas City, Missouri, dans l’espoir qu’il sera en mesure de conduire son peuple à la prospérité et de s’installer dans un environnement sûr. Malheureusement, avec la présence de la mafia de Kansas City qui se profile autour des personnes déplacées, Cannon est obligé de prendre la mafia. Étonnamment, les deux groupes opposés parviennent à un accord selon lequel ils échangeraient les fils aînés à élever par leurs familles respectives afin de forcer la paix au sein de la communauté.

Lors d’une récente tournée promotionnelle pour la saison à venir du drame très popularisé, Chris Rock a révélé qu’il était agréablement surpris d’avoir reçu un rôle dans la série, déclarant: “J’ai été choqué. Je ne pensais pas que dans mes rêves les plus fous c’était d’être sur le spectacle. J’ai été agréablement surpris. “

Chris Rock a récemment contribué au moment légendaire de rejoindre Eddie Murphy, Dave Chappelle, Kenan, Thompson et Tracy Morgan sur scène lors de Saturday Night Live. La saison quatre de Fargo sera diffusée le 19 avril sur FX. Découvrez la bande-annonce complète de la nouvelle saison mettant en vedette Chris Rock dans le rôle de Loy Cannon dans la vidéo ci-dessous.

.