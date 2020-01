Chris Rock promet que le nouveau film de Saw sera sanglant et sanglant

Le Jigsaw meurtrier demande souvent à ses victimes si elles veulent jouer à un jeu. C’est une question rhétorique, cependant; ils joueront malgré tout, et ils vont probablement perdre. En fait, de nombreux fans du Vu La franchise joue à un jeu d’esprit depuis un certain temps maintenant, depuis qu’il a été annoncé que Chris Rock écrivait, produisait et jouait dans le neuvième épisode de la franchise d’horreur couvrant une décennie. Alors que le public n’a toujours aucune idée du ton final ou de ce que l’intrigue impliquera, Rock continue de laisser des indices sur le film.

Le comédien a eu une conversation avec IGN lors d’un récent événement de presse ce week-end pour parler de la prochaine session de torture porno et expliquer pourquoi il voulait s’impliquer avec la franchise en premier lieu. Alors que le créateur de Tout le monde déteste Chris a abordé l’ajout d’humour dans le film, il a tout de même clairement indiqué que l’horreur, le sang et le sang étaient toujours présents:

“Au fait, la nouvelle scie, je l’ai vue comme une coupe grossière. C’est toujours Saw… c’est sanglant, c’est sanglant, mais il y a comme une pincée d’humour ici et là. Nous ne le réorganisons pas, ce n’est pas un film effrayant, c’est de la scie. “

Donc, l’implication de Rock est juste un fan se salissant les mains et mettant son argent là où se trouve sa bouche. Un peu comme la façon dont le rédacteur en chef Bloody Disgusting Ryan Turek a été embauché par Blumhouse pour écrire et produire des films d’horreur au lieu de simplement en parler tout le temps. C’est plutôt bien, hein? J’aime quand les acteurs et les créateurs participent activement à faire des choses qu’ils aiment faire, au lieu de simplement encaisser un chèque de paie ou quelque chose, vous savez? Je ne doute pas que Chris Rock, créateur de films professionnel et bien établi à part entière, apportera quelque chose d’intéressant à son film Saw. De plus, Samuel L. Jackson est son père sur la photo, alors…

Un autre avantage est que cet épisode sera réalisé par Darren Lynn Bousman, pas étranger à la franchise, au concept ou au sang et / ou au sang. Bien que peut-être mieux connu pour Repo!: The Genetic Opera que son Vu les efforts de réalisateur, il peut être une aubaine pour ce film, ayant quelqu’un familier avec la structure de la série qui est capable de mélanger les genres pour créer quelque chose de nouveau. Seul le temps nous le dira, car ce neuvième versement est prévu pour le 15 mai.