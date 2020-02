Chris Wood jouera dans la suite de «trentenaire» – Casting du pilote ABC

HISTOIRES CONNEXES

ABC a ajouté un nouveau membre à la famille Steadman: l’ancien de Supergirl Chris Wood, qui a décroché un rôle de premier plan dans la suite du trentenaire du réseau.

Intitulée thirtysomething (else), la série potentielle – qui a remporté une commande pilote en janvier – suivra les enfants adultes des personnages trentenaires originaux. “Apparemment, élever des enfants (même des enfants adultes) ne finit jamais, mais qui aurait pu savoir à quel point il serait difficile pour eux d’élever leurs parents?”, Demande le journal.

Selon notre site sœur Deadline, Wood jouera Leo Steadman, le fils adulte de Michael et Mel Harris Hope de Ken Olin (et frère de Janey, le premier enfant du couple). Déterminé à devenir un «gros problème» comme son père, le beau et charmant Leo saute des étapes en cours de route, ce qui fait que son talent et ses grandes idées sont «trébuchés par son manque de concentration et de suivi».

les créateurs d’une trentaine d’années, Marshall Herskovitz et Ed Zwick coécriront le pilote de suivi, avec Zwick sur le point de diriger. L’émission prévoit également de revoir les stars originales Olin, Harris, Timothy Busfield et Patricia Wettig, qui apparaîtront dans des rôles de soutien.

En plus de son travail en tant que Mon-El de Supergirl, Wood est devenu quelque chose d’un aliment de base CW, apparaissant dans des émissions telles que The Vampire Diaries, Containment et The Carrie Diaries. Que pensez-vous de son casting?