Chrissy Lampkin regarde le clip VH1 2011 où elle propose à Jim Jones: “C’était beaucoup”

Quinze ans ensemble et Chrissy Lampkin est toujours désespérément amoureuse du rappeur Jim Jones. Le couple a été le catalyseur de Love & Hip Hop qui, à son tour, est devenu un phénomène mondial de télévision de réalité avec de multiples séries dérivées. Cependant, Jim et Chrissy ont décidé de quitter la série très tôt après que le tournage était devenu trop difficile à gérer pour Jim.

Dans un geste qui a stupéfié les fans, après sept ans à vivre leur vie loin des caméras, Jim et Chrissy sont retournés à Love & Hip Hop New York pour non seulement partager leurs moments intimes avec les téléspectateurs, mais pour nettoyer certaines affaires inachevées. Leur relation a fait l’objet d’un examen minutieux au fil des ans, car Chrissy et Jim se sont proposés l’un à l’autre, mais ils ne sont jamais allés dans l’allée. Ils ont même eu leur propre série Jim & Chrissy: Vow or Never, mais en quelque sorte l’échange de “I dos” n’a jamais eu lieu.

Début décembre 2019, Chrissy a déclaré aux dames du Real que faire le nœud n’était plus une priorité pour elle, car elle était bien placée avec Jim. VH1 a décidé de pimenter les choses lundi en partageant un clip de réaction qui montre une Chrissy actuelle se regardant proposer à son homme dans le spectacle en 2011. Dans le clip, elle prévoyait de faire une danse burlesque avant de poser la question, mais a décidé pour abandonner les mouvements sexy à la dernière minute.

“Vous savez, je n’ai jamais regardé ça”, a déclaré Chrissy. “Yo, tu vois le visage de sa mère? Mes petites mains tremblaient.” Elle a également dit qu’il y avait “tellement de gars” qui “m’ont maudit à propos de cette scène”. Apparemment, leurs copines leur ont également acheté des bagues, car leurs dames ont décidé de ne pas attendre les propositions.

“C’était beaucoup”, a-t-elle dit après avoir regardé le clip. “J’ai ressenti l’amour. J’ai ressenti les nerfs. J’ai vu le comportement de sa mère. Hum, c’est bizarre et je ne suis plus dans cet espace. Mais ça va, je l’aime toujours. L’amour est toujours là. L’importance de le mariage, je pense que j’ai mis le feu aux poudres parce que je pense que les gens doivent être entiers en tant qu’individus avant de se réunir pour une union. ” Découvrez son clip ci-dessous.

