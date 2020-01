Chrissy Metz se produira aux Oscars 2020 – Star de cinéma ‘Breakthrough’

HISTOIRES CONNEXES

Kate Pearson tuerait pour un concert comme celui-ci: Chrissy Metz de This Is Us devrait chanter aux Oscars 2020, a annoncé ABC jeudi.

Metz interprétera «Je me tiens avec toi», présenté dans Breakthrough, le film de 2019 dans lequel Metz a joué une mère chrétienne dévouée dont le fils se remet miraculeusement d’un accident qui l’a laissé près de la mort. La musique et les paroles de la chanson sont de Diane Warren.

Parmi les autres numéros musicaux de la télédiffusion du 9 février, mentionnons: Randy Newman interprétant «Je ne peux pas te laisser te jeter» de Toy Story 4; »Elton John interprétant« (Je vais) Love Me Again; »de Rocketman Idina Menzel et AURORA interprètent «Into the Unknown» de Frozen II et Cynthia Erivo (The Outsider) interprètent «Stand Up» de Harriet.

La cérémonie de remise des prix comprendra également une apparition spéciale de The Tonight Show avec Jimmy Fallon, chef d’orchestre Questlove.

Les Oscars de cette année auront lieu au Dolby Theatre du Hollywood Highland Center à Hollywood, en Californie. Ils seront diffusés en direct sur ABC au 8 / 7c.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessous pour regarder Metz et des amis très reconnaissables chanter “Je suis avec vous” aux ACM Awards en avril, puis appuyez sur les commentaires: Quelle chanson des Oscars êtes-vous le plus excité d’entendre en direct?

TAGS: Chrissy Metz, Oscars

X