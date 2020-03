Chrissy Teigen parle de la pose d’implants mammaires et des raisons pour lesquelles elle aimerait les faire retirer

L’ancien mannequin Chrissy Teigen est un fan des fans pour le garder constamment réel. Toujours transparente sur ses aventures dans la parentalité et la vie à la maison, Teigen a également été ouverte sur l’adaptation à son nouveau poids post-bébé, la dépression et les procédures cosmétiques.

L’auteur d’un livre de cuisine vient de révéler dans une récente interview qu’elle avait reçu des implants mammaires lorsqu’elle était plus jeune et regrette maintenant cette décision.

Chrissy Teigen | Stefanie Keenan / . pour Baby2Baby

Teigen prend position sur l’image corporelle

La star de Lip Sync Battle reconnaît que la barre imposée par le show business en matière d’apparence est irréaliste, et dénonce l’effet négatif d’une telle fausse représentation sur les femmes.

“Vous ne pouvez pas définir ces attentes pour les gens que tout est parfait. Tout le monde filtre ses s ***, modifications ou facetunes pour que vous oubliez à quoi ressemblent les visages ou les corps normaux », a déclaré Teigen à Glamour UK. «Ce n’est pas juste et cela vous rend jaloux du corps des autres. C’est mentir aux gens par omission. ”

Mariée au chanteur John Legend et maintenant maman de deux enfants – sa fille Luna et son fils Miles – Teigen se sent responsable de donner à ses enfants une image de soi saine. «Alors que vous voulez apprendre à vos enfants à se sentir bien dans leur peau, vous voulez leur dire tout ce que vous pouvez et les laisser décider», a-t-elle déclaré.

L’ancien mannequin a surmonté ses propres problèmes d’insécurité, y compris son «visage de carlin», comme elle l’appelle. «Si vous entendez le même commentaire encore et encore, cela vous arrive», a expliqué Teigen. «Mais quand vous êtes heureux dans d’autres aspects de votre vie, vous vous en souciez moins. Quand je vois mon sourire fou et bizarre et mes dents trop grosses pour ma bouche, je vois cela comme montrant une émotion et un bonheur authentiques, donc je ne le vois plus comme une chose négative. “

Teigen révèle la procédure précédente

Dans son interview avec Glamour UK, Teigen a partagé qu’elle avait subi une procédure d’augmentation mammaire pour rester en phase avec sa présence en tant que modèle.

“Oui, j’ai fait mes seins quand j’avais environ 20 ans”, a-t-elle révélé. «C’était plus pour un maillot de bain. J’ai pensé, si je vais poser, allongé sur le dos, je veux qu’ils soient guillerets! Mais ensuite vous avez des bébés et ils se remplissent de lait et se dégonflent et maintenant je suis foutu. Honnêtement, je leur ai gardé la même taille de bonnet. Je viens de les remplir, donc ils sont plus ronds et plus fermes. J’avais un quart de tasse en forme de «larme» dans le bas et j’ai rempli la poitrine. »

Désormais, Teigen opterait pour le retrait des implants et subir un autre type de procédure, mais se rend compte que cela ne vaut pas le risque d’une intervention chirurgicale.

«Je les veux maintenant. Si je pouvais faire une chose, ce serait d’avoir un ascenseur », a-t-elle partagé. “Je pense que vous êtes censé remplacer [implants] tous les dix ans. Mais quand vous avez des enfants, vous pensez [the risks] de la chirurgie et je pense, “Ce n’est pas la façon dont je veux mourir, dans la chirurgie des seins.” “

Conformément à son humour caractéristique, Teigen est consciente que les nouvelles informations sur la partie spécifique de son corps susciteront la curiosité de ses disciples. “Les gens vont être excités par mes seins, je peux déjà le dire!” dit-elle. “Il y a eu beaucoup de spéculations depuis des années!”

Acceptation post-bébé

Maintenant que Teigen est maman de deux enfants, elle en est venue à accepter les changements physiques qui accompagnent la post-grossesse.

«J’avais l’habitude de me peser chaque matin, après-midi et nuit. Je savais ce que la balance dirait après chaque repas », a-t-elle révélé. «J’ai fait ça pendant huit ans et j’avais ce poids auquel je voulais être. Cela a changé avec Luna, et vraiment changé avec Miles [her son, two], où il m’a fallu un an pour être à l’aise avec mon nouveau numéro normal. “

Alors que les médias sociaux sont parfois frustrés par sa «nouvelle normalité», Teigen est également soulagée de ne pas avoir à vivre un idéal irréaliste.

«Je regarde [my body] sous la douche et pensez: «Arghhh, ces enfants». Mais je ne prends pas l’esthétique si au sérieux maintenant », a-t-elle expliqué. “C’est très gratifiant de ne pas avoir la pression de mettre un maillot de bain et d’avoir l’air bien pour un magazine tout en courant autour d’une plage, ce que j’ai fait quand j’étais mannequin.”

Teigen se donne également pour priorité d’être gentille avec elle-même. “Je n’ai pas l’impression que mon corps est l’endroit où je vais être s *** t pour moi non plus”, a-t-elle déclaré. “Je pense déjà à assez de choses dont je suis fâchée, je ne peux pas y ajouter mon corps.”