Chrissy Teigen recourt à des mesures désespérées pour obtenir de la laitue pendant une pandémie

Chrissy Teigen et John Legend étaient si désespérés de laitue romaine après les achats de panique provoqués par l’épidémie de coronavirus, qu’elle a proposé de cuire une miche de pain aux bananes maison pour quiconque possède les produits désirés. Comme la pandémie de coronavirus fait en sorte que la plupart des habitants du monde restent à l’intérieur autant qu’ils le peuvent, de nombreuses personnes ont décidé de s’approvisionner en nourriture. On ne sait pas pour l’instant combien de temps cette situation va durer, en particulier aux États-Unis où Chrissy et sa famille vivent, car le pays vient de dépasser la Chine et l’Italie pour le nombre total le plus élevé de cas confirmés de COVID-19. En raison de l’incertitude et de la panique consécutive que la pandémie a provoquées, de nombreuses étagères d’épicerie ont été nettoyées, provoquant apparemment des pénuries de tonnes de produits de première nécessité, y compris de la laitue romaine.

Parmi ses nombreuses compétences telles que le mannequinat, l’animation d’émissions de télévision et le fait d’être fortement “en ligne”, Chrissy s’imagine tout à fait le chef génial, même curateur de son propre livre de cuisine. Cependant, alors qu’elle et son mari, John Legend, et leurs deux jeunes enfants, Luna et Miles, sont en quarantaine, Chrissy se retrouve sans certains des ingrédients clés pour préparer ses repas. La personnalité d’Internet a tweeté lundi en offrant à quiconque a de la laitue romaine un pain de pain aux bananes fait maison en échange, précisant que le commerce se ferait “à 6 pieds de distance”.

Heureusement pour Chrissy, la star de Youtube Chris Klemens a répondu avec un selfie posant avec son pack de 3 salades romaines, lui faisant savoir qu’il était situé dans le quartier de Studio City à Los Angeles.

Chrissy a insisté pour qu’il lui envoie des preuves plus «opportunes» pour s’assurer que la photo n’était pas vieille. Chris a répondu avec une vidéo indiquant la date actuelle à l’époque, et Chrissy a été suffisamment rassuré pour accepter l’échange. Elle lui a dit qu’elle le rencontrerait l’après-midi suivant.

Chrissy a ensuite fourni des mises à jour à Chris sur l’état de son pain aux bananes, avant de réaliser qu’elle n’avait que suffisamment d’ingrédients pour faire un pain. Elle lui a demandé s’il accepterait la moitié d’un pain aux bananes avec une part de tarte, car John a insisté pour qu’elle garde l’autre moitié du pain pour lui. Chris a accepté l’offre alternative, en riant de se battre avec John Legend pour du pain aux bananes.

Chrissy a ensuite documenté son processus de cuisson du pain à la banane, y compris des clips alléchants du délicieux produit de boulangerie.

Chris a fait un jeu de mots «obtenir ce pain», et les deux ont décidé d’un rendez-vous pendant qu’ils continuaient à négocier l’accord.

Nous avons ensuite regardé Chrissy et John conduire pour rencontrer Chris et son colocataire dans le parking d’une église. Elle a révélé qu’elle avait jeté une tranche de tarte supplémentaire et une bouteille de vin, le tout pour le paquet de trois salades.

L’échange a ensuite eu lieu, en utilisant une petite voiture appartenant probablement à Luna ou Miles pour échanger les marchandises. Ne vous inquiétez pas, Chris a apporté un ruban à mesurer pour s’assurer qu’ils étaient à 6 pieds l’un de l’autre en tout temps. Regardez l’interaction (distante) avoir lieu.

En ces temps sombres, il est agréable de pouvoir rire de grandes célébrités comme Chrissy et John qui ont recours à la vente de pâtisseries pour des légumes à l’aide d’une voiture pour enfants.

