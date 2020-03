Chrissy Teigen vit dans la crainte de «annuler la culture»

Chrissy Teigen est célèbre pour sa présence. Twitter l’aime pour ses réponses pleines d’esprit, mais c’est plus que cela. À une époque où l’honnêteté est difficile à trouver, Teigen est d’une réalité à couper le souffle.

Pour les fans, il semble qu’elle dise toujours ce qu’elle pense, quand elle le pense. Après tout, elle a qualifié le président de «salope de chatte» sur les réseaux sociaux.

Josh Smith, de Glamour, a récemment rencontré Teigen et a appris qu’elle était aussi réelle en personne qu’en ligne. Elle s’est présentée à l’entrevue dans des vêtements de loisirs et sans maquillage, et elle n’a pas hésité. Elle a cependant révélé certaines choses qui pourraient choquer les fans.

Chrissy Teigen ne dit pas tout ce qu’elle pense

Croyez-le ou non, les fans de Teigen sur Twitter sont filtrés. Même si elle est connue pour être honnête, elle ne partage pas tout ce qu’elle pense.

Teigen se détecte parce qu’elle a peur de «annuler la culture». L’histoire a montré que les adeptes peuvent activer une célébrité ou un influenceur en un clin d’œil. Toute petite erreur ou déclaration offensive peut conduire à un exode massif de suiveurs et à une honte généralisée des médias sociaux.

Teigen sait qu’elle court un risque élevé d’être «annulée», alors elle regarde ce qu’elle dit. “C’est bien de penser à ce que vous allez dire car cela va durer éternellement. C’est difficile parce que maintenant je veux dire certaines choses, mais je dois penser: “Suis-je prêt à faire face au contrecoup?” “

Chrissy Teigen a eu des problèmes de santé mentale

Chrissy Teigen | Rich Polk / . pour Viacom

Sa peur «d’annuler la culture» n’est pas la seule chose à propos de Teigen qui peut surprendre ses fans. Malgré son attitude optimiste, le diable peut s’en soucier, Teigen a eu sa juste part d’anxiété et de dépression. Elle a décrit en détail ce que cela fait de ne pas prendre soin d’elle-même.

Tiegen a déclaré: «Il y aura des jours où j’obtiendrai un message de groupe avec mes amis et dirai:« Est-ce que quelqu’un d’autre a du mal à prendre une douche ces derniers temps? »Et ils disent tous:« Prenez vos pilules, Chrissy! ”

Prendre une pilule n’est pas toujours facile pour une personne anxieuse. Selon Teigen: «Parfois, chercher votre médicament, c’est comme ramasser un haltère de 60 kg que je n’ai pas envie de ramasser et je ne sais pas pourquoi.»

Cette déclaration est sans aucun doute très liée à quiconque a connu une anxiété débilitante. Comme d’habitude, l’honnêteté brute de Teigen frappe vraiment à la maison. Pourtant, il est surprenant qu’une personne apparemment si heureuse puisse lutter contre l’anxiété et la dépression.

Teigen elle-même dit qu’elle est heureuse au fond. Elle sait à quel point elle est chanceuse: elle est riche, célèbre et son mari John Legend a récemment été nommé «L’homme le plus vivant du magazine People».

La dépression et l’anxiété n’ont rien à voir avec les circonstances extérieures d’une personne. Cela peut toucher n’importe qui, n’importe où, et ils sont incroyablement difficiles à surmonter. Cette partie de l’interview de Teigen sur Glamour était assez lourde, mais elle a révélé un autre fait sur elle-même qui est un peu plus léger.

Chrissy Teigen a fait d’autres révélations

Teigen s’est fait un nom en tant que mannequin, il n’est donc pas surprenant d’apprendre qu’elle a fait du travail, mais elle n’en a jamais parlé auparavant. Il s’avère que, dans le passé, elle a lutté avec l’image corporelle. C’est cette lutte qui l’a amenée à obtenir des implants mammaires, même si elle n’est pas devenue grosse.

Elle a dit: «C’était plus pour un maillot de bain. J’ai pensé, si je vais poser, allongé sur le dos, je veux qu’ils soient guillerets! Mais ensuite vous avez des bébés et ils se remplissent de lait et se dégonflent et maintenant je suis foutu. »

Elle a ajouté: «Je leur ai gardé la même taille de bonnet. Je viens de les remplir, donc ils sont plus ronds et plus fermes. »

Comme Teigen, elle-même le dit, la naissance de deux enfants a changé la forme de ses seins et a rendu les implants moins souhaitables. Cependant, elle a peur de subir une intervention chirurgicale supplémentaire pour résoudre le problème.

“Mais quand vous avez des enfants, vous pensez [the risks] de la chirurgie et je pense: «Ce n’est pas comme ça que je veux mourir, en chirurgie des seins», note-t-elle.