Christian Bale confirmé comme méchant pour Thor: Love and Thunder

Dans un sens doux et amer de la poésie ironique, Christian Bale (Le Chevalier Noir) a en effet vécu assez longtemps pour se voir devenir le méchant, car il a été confirmé qu’il dépeindra l’antagoniste dans le très attendu Thor: Amour et tonnerre, selon Collider.

CONNEXES: Jennifer Kaytin Robinson Co-écriture Thor: Love and Thunder

Dans une récente interview avec ET, la co-star Tessa Thompson a révélé qu’elle avait lu le script du prochain épisode de Marvel Cinematic Universe et avait appris que son personnage préféré des fans Valkyrie et le dieu titulaire du tonnerre devront affronter Bale. personnage encore inconnu, avec quelques spéculations, il pourrait représenter Balder le brave.

Thor: Amour et tonnerre sera dirigé par Waititi (Jojo Rabbit) sur un scénario coécrit par lui et Jennifer Kaytin Robinson (Quelqu’un de génial), Qui sera la suite de la suite très réussie de Waititi en 2017 Thor: Ragnarok. Natalie Portman devrait revenir en tant que Jane et maniera le puissant Mjolnir. Chris Hemsworth et Tessa Thompson reviendront également en tant que Thor et Valkyrie, respectivement. Le scénario féminin de Thor est basé sur la course de Jason Aaron sur “The Mighty Thor” dans laquelle Jane Foster, atteinte d’un cancer, prend le manteau et les pouvoirs de Thor.

Thor et Valkyrie ont été vues pour la dernière fois dans le film le plus rentable de cette année Avengers: Fin de partie, le dieu du tonnerre confiant ses responsabilités de roi d’Asgard à Valkyrie alors qu’il rejoint les Gardiens de la Galaxie pour leur prochaine mission.

CONNEXES: RUPTURE: Kevin Feige nommé directeur de la création de Marvel

Thor: Amour et tonnerre arrivera en salles le 5 novembre 2021.