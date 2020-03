Christian Bale confirmé pour jouer Thor: Love And Thunder Villain

Après beaucoup de spéculations au cours des derniers mois, Christian Bale a maintenant été confirmé comme le méchant – ou du moins, l’un des méchants – dans Thor: Amour et tonnerre. La nouvelle du casting provient d’une interview de Entertainment Tonight avec Tessa Thompson, dans laquelle elle a déclaré:

“Quelques visages familiers, de nouvelles personnes dans le mix … Christian Bale va jouer notre méchant, ce qui va être fantastique.”

Les informations sur le rôle ont décrit le méchant comme «étranger et d’un autre monde», ce qui n’augure rien de bon pour les rumeurs précédentes selon lesquelles Bale pourrait jouer Dario Agger (également connu sous le nom de «Minotaure»). Cela ouvre cependant la possibilité à Bale de représenter des méchants notables tels que Gladiator ou Gorr, mais nous devrons peut-être attendre un peu plus longtemps pour obtenir des nouvelles concrètes à ce sujet.

Bien sûr, ce ne serait pas la première incursion de Bale dans le monde des films de super-héros. L’acteur britannique a joué le Caped Crusader lui-même dans l’exceptionnelle trilogie Batman de Christopher Nolan, une série largement acceptée comme le summum des films de super-héros. Leur ton sombre et réaliste a préparé le terrain pour des films plus sérieux du genre comme le méga-hit Joker de Todd Phillips en 2019.

Les deux premiers films de Thor étaient nettement plus sombres et plus sérieux que Thor: Ragnarok de 2017, une aventure fantaisiste et humoristique pour Asgardian et un casting de soutien d’autres favoris du MCU comme Hulk et Valkyrie. Le réalisateur de retour Taika Watiti est susceptible de se pencher sur le même ton dans le quatrième film solo de Thor, mais si l’on en croit les récents rapports, nous pouvons nous attendre à voir Jane Foster (Natalie Portman) traverser son arc de cancer à partir des bandes dessinées.

Alors que nous attendons peut-être un peu plus de détails sur l’histoire de Love and Thunder, nous ne devrons peut-être pas attendre aussi longtemps pour voir le Dieu du Thunder en action à nouveau, car certains rapports ont déclaré qu’il pourrait apparaître dans Doctor Strange de 2021 dans le Multivers de la folie.

Thor: Amour et tonnerre devrait sortir le 5 novembre 2021.

Source: Entertainment Tonight