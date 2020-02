Christian Bale dit qu’il est devenu accro à la conduite de la Ford GT40 1966

Ford v Ferrari est en place pour quatre Oscars: Meilleure image et réalisations en montage de films, mixage sonore et montage sonore. Que cela ramène ou non à la maison, l’histoire de la course au Mans de 1966 dans laquelle Ford a battu Enzo Ferrari avec le GT-40 conçu par Carroll Shelby (Matt Damon) a captivé les téléspectateurs l’année dernière. Christian Bale a volé la vedette en tant que pilote Ken Miles.

Christian Bale dans Ford v Ferrari | Merrick Morton / Twentieth Century Fox

Après les Oscars, vous pouvez ramener Ford v Ferrari à la maison sur DVD, Blu-ray ou 4K UHD le 11 février et il est déjà disponible sous forme numérique. Les éditions vidéo physiques à domicile incluent un documentaire d’une heure dans les coulisses dans lequel Bale, Damon et tous leurs costars et cinéastes discutent du film et de l’histoire vraie. Voici quelques commentaires passionnants de Bale et Damon sur la conduite de ces véhicules légendaires, et vous pouvez en savoir plus sur le film le 11 février.

Christian Bale a vraiment appris à conduire pour «Ford contre Ferrari»

Bale n’a pas simplement joué Ken Miles. Il a appris à conduire les voitures que Miles conduisait et il est même allé dans une école de course légendaire pour le faire.

Christian Bale dans Ford v Ferrari | Merrick Morton / Twentieth Century Fox

“Je suis allé et je me suis entraîné avec Bob Bondurant”, a déclaré Bale. «Juste le plaisir de prendre une voiture à sa limite à ma manière très inexpérimentée, mais c’était une joie absolue. Le frisson de cela est incroyable. Vous n’avez pas besoin d’être si génial pour pousser à vos propres limites. Vous comprenez à quoi devaient ressembler ces vrais dieux de la course. »

Il n’ya pas eu d’arrêt de «Ford contre Ferrari»

Parce qu’ils pouvaient atteindre des vitesses allant jusqu’à 240 miles par heure, les véhicules de la course du Mans intimidaient des acteurs comme Damon et Bale.

“Ils étaient comme des fusées”, a déclaré Damon. «Avec les réservoirs de carburant dans la porte, ils étaient juste entourés de gaz avec cet énorme moteur en dessous. Vous pouvez écraser complètement l’accélérateur, mais les freins étaient comme la partie la plus faible de ces voitures. »

Matt Damon et Christian Bale dans Ford contre Ferrari | Merrick Morton / Twentieth Century Fox

Le film montre une scène dans laquelle les freins de Miles tombent en panne lors d’un essai routier, car c’était également une menace probable au milieu de la course.

«À cette époque, ils volaient vers le bas de la ligne droite de Mulsanne à 230 milles à l’heure», a déclaré Bale. «230 milles à l’heure dans les années 60, alors qu’on ne savait pas vraiment s’ils allaient pouvoir s’arrêter à la fin. Quel type d’homme est prêt à faire ça? “

Christian Bale a compris la dépendance à la vitesse

Bale a appris le style de conduite de Miles, alors quand il a conduit dans les scènes de conduite de Ford contre Ferrari, il canalisait vraiment Ken Miles.

“Ce sont des bêtes sensibles”, a déclaré Bale. «C’est en fait comme dirait Ken Miles. Il dirait que c’est un ballet. Ce n’est pas un match de catch. C’est aussi ainsi que vous travaillez réellement vos pieds. Vous pointez vos orteils de cette manière très délicate, mais vous pouvez vraiment sentir la voiture sous vous et vous avez une idée de ce que fait la voiture. »

Christian Bale dans Ford v Ferrari | Merrick Morton / Twentieth Century Fox

Quand il a été autorisé à exécuter certains des mouvements gagnants de Miles au Mans, Bale a compris ce qui a motivé son personnage, littéralement.

“C’est addictif”, a déclaré Bale. «C’est absolument magnifique. Ils peuvent simplement rester dans les coins. Vous pouvez allumer un sou. C’est incroyable ce que vous pouvez faire. “