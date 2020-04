Christian Bale enfile le costume de Batman Forever dans cette superbe vidéo

Avec la plupart des films de super-héros reportés ou partiellement annulés par le coronavirus, et pire, avec la fermeture et la fermeture des cinémas, nous n’avons pas beaucoup d’occasions de quitter la maison pour nous divertir. Pourtant, Internet a beaucoup à nous offrir, et maintenant nous avons une vidéo de Christian Bale, Bruce Wayne dans la trilogie Christopher Nolan, portant le costume de Batman Forever.

Nous recommandons également: Ils confirment que Christian Bale sera le méchant de Thor: Love and Thunder

Voici la vidéo des tests de caméra de la trilogie The Dark Knight, et il y a un peu de tout ce que nous n’avons pas vu sur les cassettes. Par exemple, le casting de Bale, dans lequel il doit porter l’uniforme que Val Kilmer a utilisé pour son test de caméra, dans lequel nous voyons qu’il utilisait déjà la célèbre voix rauque qu’il a popularisé, nous voyons également l’audition de Cillian Murphy (qui a fini dans le rôle d’Épouvantail dans Batman Begins) casting pour Bruce Wayne / Batman, portant également la batitraje de Kilmer. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons entendu Bale crier “Swear to me!”, Qui est moins fort dans le casting que dans la scène finale. Il y a aussi quelques scènes d’Anne Hathaway dans le rôle de Selina Kyle / Catwoman et Tom Hardy dans le rôle de Bane, tandis que Nolan ordonne que certaines choses soient déplacées sur scène.

Ici vous pouvez voir la vidéo complète:

.