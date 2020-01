Christian Bale pourrait apparaître dans «Thor: Love And Thunder»

En ce moment, L’univers cinématographique de Marvel est au repos après l’énorme attaque d’émotions que des films comme Captain Marvel, Spider-Man: loin de chez soi et surtout, Avengers: Fin de partie nous a laissé. Pour les prochaines années, nous avons quelques surprises là-bas, en particulier pour les séries qui sont prévues pour Disney +, mais l’une des bandes que nous espérons le plus est sans aucun doute Thor: Love and Thunder.

Pour ce nouveau film de «God of Thunder», Marvel aura à nouveau des acteurs importants pour l’histoirecomme Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Jeff Goldblum, ainsi que le réalisateur de Thor: Ragnarok, Taika Waititi et le retour de Natalie Portman. Mais maintenant, il semble qu’ils aient un as dans leur manche parce que selon certains rapports, Christian Bale pourrait apparaître dans ce film.

Selon Variety, L’acteur de 45 ans est en pourparlers avec Marvel Studios pour s’intégrer dans son univers cinématographique dans Thor: Love and Thunder. On ne sait pas encore quel rôle jouerait Bale, mais ce serait peut-être l’un des plus importants et des plus effrayants que nous verrons dans tout le film.

Selon les informations qu’il a lui-même Kevin Faige – le simple à Marvel – révélé au San Diego Comic-Con 2019, Natalie Portman prendra le marteau d’Asgard pour devenir la version Mighty Thor. Si nous suivons l’histoire de cette nouvelle version du fils d’Odin, Natalie devrait affronter Cul, alias le “ Dieu de la peur ”, et aussi contre l’oncle de Thor. Donc, M. Christian Bale pourrait incarner l’un de ces deux méchants.

Ce serait le premier film d’une énorme franchise à laquelle Christian Bale participerait, après avoir enfilé le costume de Batman dans la grande trilogie de Le chevalier noir dirigée par Christopher Nolan de 2005 à 2012 et que à ce jour, ils sont l’un des meilleurs films de super-héros que nous ayons vus sur grand écran. Thor: Love and Thunder devrait être présenté le 5 novembre 2021 dans les salles du monde entier.