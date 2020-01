Christian Bale sera désormais un super-héros Marvel dans Thor 3

Christian Bale, qui a joué Batman sous la direction de Christopher Nolan pourrait être dans des conversations pour participer à la prochaine Thor: Love and Thunder, selon un rapport Collider.

Comme nous le savons tous, Taika Waititi chargera cette nouvelle suite de Thor et est prêt à commencer la production cet été et cela signifie également que ce serait le retour de Christian Bale dans le monde des films basés sur la bande dessinée depuis la fin de la trilogie de The Batman. avec Batman: Dark Knight Rises of 2012.

Bale joue actuellement dans le drame de course Fox / Disney Ford contre Ferrari, qui a permis de recueillir plus de 200 millions de dollars dans le monde. L’acteur a remporté un Oscar pour sa nomination pour The Fighter, et il a également été nommé par American Hustle, The Big Short et Vice. Il est actuellement prêt pour un prix SAG pour son rôle de Ken Miles dans Ford vs Ferrari.

D’un autre côté, Thor: Love and Thunder ramènera Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie et Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster, qui est également présumé devenir le nouveau Thor dans ce film. Waititi sera également présent et donnera de nouveau la parole à Korg, tandis que nous verrons, peut-être, pour la dernière fois Chris Hemsworth interpréter le dieu du tonnerre.

.