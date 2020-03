Christian Bale sera le méchant dans ‘Thor: Love and Thunder’!

C’est le moment idéal pour que les grands acteurs de notre génération donnent vie aux meilleurs méchants dans les histoires que nous aimons. Comme nous l’avons vu tout au long de l’histoire du cinéma avec des interprétations légendaires qui nous ont fait aimer le héros et le méchant aussi bien que celui d’Anthony Hopkins jouant Hannibal Lecter, cette nouvelle génération d’acteurs ne veut pas renoncer à la belle coutume de le faire “Du mauvais”.

Il a toujours été bien connu qu’un méchant bien interprété peut complètement soulever un film. Pro en 2008 avec la performance de Heath Ledger en tant que Joker dans Batman The Dark Knight, nous a tous rappelé. Puis vint l’interprétation la plus récente de Joker par Joaquin Phoenix et il est devenu clair pour nous que les méchants sont les meilleurs personnages. En ce moment, nous attendons de voir le double oscarisé, Rami Malek, faites-en le méchant dans le prochain et reporté de James Bond. Eh bien, maintenant, dans des nouvelles assez agréables, nous pouvons vous dire que Christian Bale va être le prochain méchant du Dieu du Tonnerre dans “Thor: Love and Thunder”.

La nouvelle a été publiée exclusivement par Collider, mais Tessa Thompson, une actrice qui apparaît dans Thor: Ragnarok et Avengers: Fin de partie, l’a confirmée dans une interview pour ET Now, remplissant de bonheur des millions de fans de l’univers de Thor. Au cas où cette nouvelle ne suffirait pas, ils devraient savoir ou se rappeler que Taika Waititi, Gagnant d’un Oscar du meilleur scénario adapté, revient pour écrire et diriger Thor 4.

Jane Foster, le personnage de Natalie Portman sera également de retour à l’écran. Portman n’est pas apparu dans la suite de Waititi Thor: Ragnarok, mais a été clairement impressionné par la façon dont Waititi et Chris Hemsworth ont reconfiguré la franchise. On ne sait pas encore quel méchant Christian Bale jouera, mais c’est vraiment le moins. Leur participation à la suite nous garantit déjà quelque chose dont nous devons être excités. Car soyons honnêtes, c’est un très bon film.