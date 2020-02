Christian Bale serait le méchant de Thor: Love promenades Thunder

Au début de l’année, il y avait une rumeur selon laquelle Marvel Studios tentait Christian Bale (Batman dans la trilogie Christopher Nolan) de revenir aux films de super-héros, mais maintenant du côté de la compétition DC Comics.

Selon les rumeurs, Christian Bale aurait un rôle pertinent dans Thor: Love and Thunder, la quatrième partie de la franchise de Thor, qui montrerait l’échange du personnage, qui martellerait Jane Foster (Natalie Portman). Au départ, les ragots indiquaient que Bale pouvait être un héros, on a même dit qu’il serait Beta Ray Bill, un autre des porteurs de marteaux de Thor,

Maintenant, selon The Illuminerdi, Bale sera le méchant principal du film. Aucun détail du personnage que Christian Bale donnera à la vie n’est connu, seulement qu’il sera un personnage “intergalactique”.

Si la rumeur est vraie, Bale ne signe toujours pas avec Marvel Studios, mais a déjà une ébauche de son contrat. Dans le contrat, auquel The illuminerdi avait accès, il est établi que Bale aura un poids important dans l’intrigue, sera le principal méchant et proviendra «d’un autre monde».

Qui aimeriez-vous que Bale soit? Gorr, le boucher des dieux? Dario Agger? Adam Warlock? Surfeur d’argent?

Taika Waititi sera à nouveau le réalisateur de cette nouvelle suite, en plus de prêter sa voix à Korg, l’ami de Thor. Thor: Love and Thunder mettra en vedette le retour de Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie et Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster, plus Chris Hemsworth incarnera le dieu du tonnerre. Le film n’a pas de date de sortie.

