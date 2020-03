Christian Gálvez et les responsables de «Pasapalabra» créent une nouvelle société de production avec Mediaset

* En préparation

Christian Gálvez sera confronté à l’un de ses plus grands défis professionnels en 2020 et le fera à Mediaset Espagne. Après avoir rejeté l’offre de rejoindre Atresmedia pour diriger la nouvelle étape de «Pasapalabra» au sein du groupe communication, Madrid dirigera une nouvelle société de production audiovisuelle avec Rafa Guardiola et Olga Flórez, réalisateur et producteur exécutif du célèbre concours, respectivement. Ensemble, ils ont créé la société Fénix Media Audiovisuel, qui sera responsable de la création et de la production de nouveaux formats de divertissement dans notre pays.

Christian Gálvez, hôte de «El tirón»

Cette nouvelle usine espagnole fera partie du groupe Mediterráneo Mediaset España, de sorte que le groupe qui intègre des chaînes telles que Telecinco et Cuatro et d’autres producteurs de divertissement et de fiction ajoute une nouvelle usine à son portefeuille. Dans ce cas, Mediaset España détient une participation de 40% dans cette nouvelle société qui, comme le souligne le groupe, souligne que Fénix Media Audiovisuel, concentrera son activité sur la production et le développement de concours et d’espaces de diffusion et de divertissement, tant pour les différentes chaînes Mediaset Espagne que pour les autres opérateurs.

.