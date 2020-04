Christian Martinoli attaque André Marín

Mexico – Christian Martinoli s’en est pris à André Marín, après s’être rappelé qu’il avait eu une altercation avec lui alors qu’ils étaient tous les deux à Azteca Deportes.

“Le plus gros bug avec lequel j’ai travaillé dans ma carrière est André Marín, je suis clair là-dessus, c’est quelque chose que je ne vous recommande jamais”, a rappelé Martinoli.

Christian Martinoli a déclaré que Marín voulait le diriger lui et Luis García parce qu’il n’était pas d’accord avec la façon dont les jeux étaient racontés.

“Parce qu’il était de la vieille garde”, a déclaré Martinoli dans une interview qu’il a réalisée pour . et dans laquelle il a parlé de sa carrière.

Il a rappelé que le problème est apparu lorsque José Ramón Fernández a été exclu de la chaîne de télévision d’Ajusco.

“Quand (André Marín) a vu que tout était gratuit, il a essayé d’être la figure importante du département (des sports).”

“Il y avait un patron, Pablo Latapí, qui est venu des nouvelles et ils l’ont mis parce qu’il va à Guadalajara et il aime le football, mais à partir de là, ce qu’il attendait, c’était de lui donner le Merceds-Benz, le reste n’avait pas d’importance pour lui rien et Marín l’a passé “, at-il ajouté.

“Il voulait diriger Luis (García) et moi, ce que j’imagine que Televisa aurait bien fait, mais ils ne l’ont pas autorisé sur la chaîne.”

“Il n’aimait pas que nous soyons cyniques à l’antenne, parce qu’il était de la vieille garde, et il ne voulait pas, c’est ce que je suppose, parce que j’ai arrêté de parler à André Marín en 2007 et j’ai encore travaillé quatre ans avec lui.”

Il a ajouté que le mieux était de prendre une “distance saine” avec Marín parce que “je ne veux pas lutter contre le traumatisme des autres”, a conclu le communicateur qui espère ne plus jamais croiser André dans sa carrière.