Christian Wood des Detroit Pistons a été testé positif pour le coronavirus

Christian Wood de Detroit Pistons a testé positif pour le coronavirus.



Le propriétaire de Detroit Pistons, Christian Wood, est le troisième joueur de la NBA à être positif pour le coronavirus. La NBA a été l’une des premières ligues sportives professionnelles américaines à prendre des précautions pour annuler la saison au milieu de la crise COVID-19 après que les joueurs de l’Utah Jazz, Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont contracté la maladie mortelle. L’Athletic’s Shams Charania a été le premier à révéler que Christian Wood a été testé positif pour le coronavirus en utilisant son Twitter pour informer les masses, affirmant que Wood ne montre actuellement aucun symptôme et est de bonne humeur. Gregory Shamus / .

Les Pistons de Détroit ont confirmé qu’un de leurs joueurs a été testé positif au virus mais n’a pas révélé le joueur. Dans une déclaration écrite, les Pistons ont déclaré:

“Un joueur des Detroit Pistons, qui est sous la garde du personnel médical de l’équipe et en isolement depuis mercredi soir, a été testé pour COVID-19. Un résultat positif préliminaire est revenu le 14 mars. La santé et la sécurité de nos joueurs , notre organisation, les membres de notre ligue et tous ceux qui sont potentiellement touchés par cette situation sont primordiaux. Nous travaillons en étroite collaboration avec le personnel médical de l’équipe, les autorités nationales et locales et les responsables de la santé publique et la NBA sur les signalements. sous la garde du personnel médical de l’équipe. “

Avant le diagnostic initial de Rudy Gobert, l’Utah Jazz a affronté les Detroit Pistons, les Cleveland Cavaliers, les New York Knicks, les Boston Celtics et les Toronto Raptors, dix jours avant la détection de Gobert. Tous les joueurs et le personnel de chaque équipe ont été dirigés vers l’auto-quarantaine.

Quant à Christian Wood, le joueur de 24 ans a une année de carrière en moyenne de 13,1 points par match sur 56,7% de tirs tout en empochant 6,3 rebonds par match. Il a connu une soirée en carrière avec 32 points sur 14-18 tirs contre les 76ers de Philadelphie mercredi dernier (11 mars).

Espérons que l’attaquant de 6’10 sera en mesure de récupérer complètement et de poursuivre sa carrière florissante dans la NBA en tant que l’un des jeunes talents de la ligue.

Découvrez les faits saillants de son jeu de carrière dans la vidéo ci-dessous.

