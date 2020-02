Christina Aguilera confirme la nouvelle version de Mulan Reflection Song – / Film

Le prochain remake en direct de Disney de Mulan peut ne pas partager beaucoup en commun avec son homologue animé, mais une chose qu’il partagera est la meilleure chanson de Disney: Christina Aguilera«S “Réflexion.” La ballade que la chanteuse pop a enregistrée pour le film Disney de 1998 (et qui a ensuite aidé à lancer sa carrière) a été la pièce maîtresse du film et reste l’une de ses chansons les plus emblématiques. Mais alors que les fans peuvent se plaindre que Mulan n’est pas une comédie musicale, ils auront au moins la chance d’entendre une nouvelle version de «Reflection» enregistrée par Aguilera elle-même.

Lors d’une représentation à sa résidence à Las Vegas Xperience (via CBR), Aguilera a annoncé qu’elle avait enregistré une nouvelle version de «Reflection» ainsi que du «nouveau matériel» pour le remake live-action de Mulan.

“Le live-action Mulan sort d’ailleurs”, a-t-elle déclaré à la foule. «Vous devez aller le voir. J’ai enregistré une nouvelle «réflexion» et un nouveau matériel pour le film. J’ai travaillé là-dessus, mais c’est l’original. “

La chanson bien-aimée et l’aliment de base de nombreuses séances de karaoké ont été chantées dans le film d’animation de 1998 par Lea Salonga, et est devenue la chanson pivot du film «Je veux», dans laquelle Mulan a lutté avec son identité. Comme le Niki Caro-le remake direct en direct n’est pas une comédie musicale, je m’attendais peut-être à une version instrumentale de “Reflection” à jouer pensivement à un moment donné du film, mais peut-être obtiendrons-nous une chute à part entière, basée sur l’annonce d’Aguilera. Sinon, au moins la version d’Aguilera pourrait jouer sur les crédits.

C’est la première fois qu’Aguilera parle de son implication dans le remake de Mulan, bien que la chanteuse ait fait une apparition surprise à l’Expo D23 de l’année dernière pour chanter «Reflection» au début du panel Mulan. Cela aurait peut-être dû être un indice.

Mulan, réalisé par Niki Caro et des stars Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Gong Li, et Jet Li, sort en salles sur 27 mars 2020.

Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l’épreuve à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

