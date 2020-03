Christina Aguilera Dancer Twerks pour Michelle Obama au concert

Michelle Obama a donné une “claque d’air” à l’une des danses de Christina Aguilera lorsqu’il s’est arrêté pour twerk pour l’ancienne première dame.



Depuis que les Obamas ont quitté la Maison Blanche, ils vivent leur meilleure vie. Alors que les filles Malia et Sasha Obama terminent leurs études supérieures, l’ancien président Barack Obama et l’ancienne première dame Michelle ont profité de leur vie en dehors des projecteurs politiques. Ils ont eux-mêmes partagé des images des vacances sur l’île et récemment, Michelle Obama a été vue à Las Vegas en train de chanter avec les jams de Christina Aguilera lors du concert de la chanteuse.

Selon TMZ, tout s’est passé au Planet Hollywood au Zappos Theatre mercredi 4 mars soir. Pendant que Christina se frayait un chemin à travers le public, elle était accompagnée d’une bande de ses danseurs tout en ceinturant «Lady Marmalade». L’un d’eux a vu l’ancienne première dame et a décidé de se tenir devant elle et de donner un petit twerk avant de continuer.

Michelle a pris la rencontre dans la foulée et a continué la fête pendant qu’elle donnait quelques gifles d’air et continuait à siffler sur son siège longtemps après son départ. Aussi amusante qu’elle ait eu, Michelle Obama n’était pas à Vegas strictement pour voir Christina. Elle fait régulièrement des apparitions en tant que conférencière invitée et était à Sin City pour la conférence Ultimate Software Connections. Découvrez les moments de plaisir de Michelle au concert de Christina Aguilera ci-dessous.

