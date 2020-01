Christina Milian accueille son enfant

La chanteuse et actrice Christina Milian est redevenue maman. Déjà mère d’une fille de 9 ans nommée Violet – qu’elle partage avec son ex-mari, le super-producteur The Dream – elle a récemment accueilli son fils avec son beau français, Matthiew Pokora. Comme Milian, Pokora est un chanteur et acteur. Après des combats amoureux, Milian a enfin trouvé celui-là.

Qui est Matthieu Pokora?

Né Matthieu Tota, Poroka est né et a grandi en France. Son père est un célèbre footballeur, Brigitte Tota. Comme son père, le football a été son premier amour jusqu’à ce qu’il trouve une passion pour la musique.

Son premier essai professionnel de musique est venu en 2003. Pokora a participé à la troisième saison du concours de chant de réalité française Popstars. La prémisse du spectacle était de présenter des actes solo qui pourraient être formés dans un groupe de garçons. Pokora était un favori du public et des juges. Il a été sélectionné et mis dans le groupe de garçons, Linkup.

Le premier single de Linkup, “Mon Étoile”, est arrivé en tête des charts français. Leur premier album, Notre Étoile, a connu un succès modéré.

Linkup a essayé de faire correspondre le même succès lors de la réalisation de leurs débuts en deuxième année avec une chanson bilingue en anglais et en français dans le but de croiser les charts américains avec “You & Me Bubblin”. Ils se sont dissous après la sortie en raison de mauvaises ventes. Après la séparation du groupe, Pokora s’est lancé dans une carrière solo. Il a sorti plusieurs albums et mixtapes, dont M. Pokora, Player, MP3, Mise À Jour / Updated. Son album 2019, Pyramide, a atteint la première place des palmarès de la musique française.

Pokora est finalement devenu acteur avec ses débuts en 2011 dans Firebreather où il a exprimé le personnage de Duncan Rosenblatt. L’émission a été diffusée sur le Cartoon Network. Il est également apparu dans le rôle principal de Robin Hood dans la comédie musicale française Robin des Bois.

O Magazine a rapporté que Pokora est devenu entraîneur de The Voice Kids France en 2016 et en 2011, il a remporté la première saison de la version française de Dancing with the Stars.

Mis à part la musique et le théâtre, Pokora est grand dans le monde de la philanthropie. Sa principale cause est de plaider pour la recherche, l’éducation et le traitement du VIH / SIDA, avec lesquels il s’aligne publiquement depuis 2004.

Christina Milian et Matthieu Pokora accueillent leur fils

Pokora et Milan se sont rencontrés en août 2017 dans un restaurant en France. Selon Milian, le directeur du restaurant a suggéré de parler car ils partageaient tous les deux des intérêts communs dans la musique et sont des interprètes. Milian dit qu’elle n’était pas initialement intéressée par Pokora; mais une fois qu’elle l’a vu et l’a trouvé attrayant, elle a rapidement changé d’avis.

“Nous avons donc changé de numéro, découvert que nous avions le même anniversaire ce soir-là, et c’était comme si les étoiles s’alignaient”, a-t-elle déclaré à E! New’s Pop Daily. Ils ont commencé à sortir ensemble et ont rapidement commencé à discuter de la possibilité d’avoir des enfants. “Il m’a dit: ‘Nous allons avoir un enfant ensemble.’ … Je n’ai jamais eu personne qui me dise ça et je lui ai dit que j’avais déjà une fille et il m’a dit: ‘Eh bien, vous n’avez pas de fils.'”

Milian et Pokora ont fait leurs débuts sur le tapis rouge aux NRJ Music Awards 2017. Ils ont rapidement été photographiés dans tout Los Angeles dans les moments les plus mignons du PDA. Pokora a révélé dans le talk-show de jour The Real, que Pokora avait déménagé à Los Angeles pour être avec elle.

En juillet 2019, Milian a annoncé qu’elle et Pokora attendaient leur premier enfant ensemble sur Instagram. Leur révélation de genre a eu lieu un mois plus tard et, comme Pokora lui a dit au début de leur relation, ils avaient un garçon.

Le couple a accueilli leur fils, Isaiah, le 20 janvier. Milian a annoncé la naissance sur son compte Instagram avec un doux message.

«Et nous commençons donc. Isaiah 1/20/20 Tout simplement parfait. Le monde est à toi, Fils. Amour, maman et papa. ”

Pokora a partagé une photo de leur fils nouveau-né avec une légende en français. Félicitations au beau couple pour leur nouvel ajout.