Christina Milian et B. Simone partagent des photos de Sexy Savage x Fenty Lingerie

Christina Milian et B. Simone ajoutent leurs noms à la liste croissante des ambassadeurs de la marque Savage x Fenty.



Pluie, brillance ou pandémie, Savage x Fenty continue d’apporter des messages sexy. Nous avons déjà vu quelques images racées de leurs partenaires ambassadeurs de marque, notamment Normani, Reginae Carter, Melii, Tinashe et bien sûr la reine Savage x Fenty Rihanna. Quelques autres noms ont été ajoutés à cette liste alors que B. Simone et Christina Milian ont partagé leurs photos de lingerie sur Instagram.

Après avoir dupé le monde avec ses photos accrocheuses de DaBaby, B.Simone refait surface sur sa page Instagram dans un ensemble soutien-gorge et culotte noir en deux parties. La comédienne n’a pas hésité à montrer ses courbes, mais sur la page de Christina, elle a opté pour une approche plus dissimulée avec sa séance photo. L’actrice-chanteuse a secoué un deux pièces bleu mais a gardé son corps caché derrière un jean bleu et une chemise en jean. Elle vient d’accoucher fin janvier, ce qui pourrait être la raison du look plus modeste.

“Transformé cette merde d’Instagram en émission B.Simone 👑”, a écrit B. dans sa légende pendant que Christina rédigeait les paroles de Xscape avec: “Enlevez vos chaussures, détendez vos pieds et donnez-leur un coup de pied! 😉👉.” Parcourez leurs deux publications ci-dessous pour découvrir les looks Savage x Fenty de B. Simone et Christina Milian.

