Christina Phillips, un excellent exemple de dépassement et d’effort

Christina Phillips, une fille de 27 ans de South Haven, Mississippi, USA a été forcée de tomber et de ne pas sortir du lit à cause de son obésité. La jeune femme pesait 320 kilos et ne pouvait pas se débrouiller seule, car elle avait besoin de l’aide de son mari et de sa mère et dépendait de celle-ci.

Sa qualité de vie était nulle, Christina ne pouvait faire aucune activité de base elle-même, ce qui a commencé à devenir un fardeau pour ceux qui vivaient avec elle.

La raison de son obésité si élevée était un couple de traumatismes qui sont nés lorsque Christina n’était qu’un enfant, car dès son plus jeune âge, elle a été témoin de plusieurs combats et conflits de ses parents qui l’ont conduite à la dépression et qui, à son tour, a déclenché son obsession pour Mangez pour ressentir un soulagement et une détente.

Avec seulement 12 ans, Christina pesait déjà plus de 136 kilos et avec cela, sa qualité de vie a commencé à diminuer. Au fil des ans, son délire de manger a augmenté au point de peser 294 kilos, ce qui l’a forcée à rester à la maison, car elle ne pouvait plus se promener et elle n’avait plus la confiance nécessaire pour le faire. Heureusement, Christina a fait face à son problème et s’est inscrite à l’émission de télévision “My 600-lb life” où elle a commencé avec une nouvelle vie.

Pour parvenir à perdre du poids, les médecins en charge de son cas ont indiqué qu’il fallait subir une opération ByPass qui lui ferait perdre plusieurs kilos plus vite, mais pour ce faire il fallait d’abord qu’il fasse des régimes et des exercices pour atteindre un poids adéquat dans lequel sa vie n’était pas en danger avec l’opération.

Avec beaucoup d’efforts et de dévouement, Christina a commencé à perdre du poids jusqu’à ce qu’elle atteigne celle demandée par son médecin et a finalement subi le ByPass où, après plusieurs mois, elle a réussi à perdre 3/4 de son poids d’origine.

En plus de l’opération, la jeune femme a dû suivre un régime alimentaire strict et une routine d’exercice qui a facilité la perte de poids. Bien que le processus n’ait pas été facile, Christina a atteint son objectif et avant le grand nombre de kilos perdus, elle a subi une intervention chirurgicale où l’excès de peau a été enlevé, ce qui rend son apparence beaucoup mieux.

«Avant, je ne pouvais même pas marcher deux mètres sans avoir le sentiment que j’allais mourir. Maintenant, je pouvais faire presque tout ce que je voulais faire. Les choses simples de la vie me plaisent. Le simple fait de marcher et de pouvoir aller au parc avec mon neveu me rend très heureux. » – Christina a commenté.

Aujourd’hui, Christina ne pèse que 83 kilos, elle a l’air méconnaissable et plus jolie que jamais, non seulement à cause de son apparence, mais à cause de son humeur qui la rend plus jolie. La jeune femme a enfin retrouvé la vie, exerce ses activités seule et descend dans la rue sans aucun problème.

