Christine Brown n’a pas toujours ressenti la même chose à l’idée de vivre avec ses épouses sœurs

C’était peut-être le rêve de Kody Brown que ses quatre femmes (Meri, Janelle, Christine et Robyn Brown) vivent ensemble sous un même toit à Flagstaff, Arizona, mais ce n’était pas la leur. En particulier, la troisième épouse de Kody, Christine Brown, a même refusé de considérer cette idée avec sérieux.

Mais un clip surprenant de la première saison de Sister Wives de TLC fait le tour des groupes de fans, sur Reddit, et dans les discussions sur les réseaux sociaux, amenant certains fans à se demander quand et pourquoi l’esprit de Christine a changé si radicalement.

Christine était complètement contre l’idée de vivre dans une maison avec ses épouses soeurs dans la nouvelle saison

Kody est allé voir ses quatre épouses lors de la nouvelle saison de Sister Wives avec un plan en 3D d’un design original pour une maison individuelle qui pourrait être construite sur leur terrain, Coyote Pass, en Arizona. Alors que les femmes vivaient dans quatre maisons dans un cul-de-sac à Las Vegas, Kody voulait réaliser ce qu’il appelait le «rêve polygame» d’avoir à nouveau ses femmes et ses nombreux enfants ensemble.

Christine a refusé, disant qu’elle ne pensait pas qu’elle pouvait être affectueuse avec Kody si elle pensait qu’une autre femme pourrait entrer à tout moment. La star de Sister Wives a expliqué qu’elle préférait se sentir comme si elle était en charge de son «propre domaine». Elle a également dit qu’elle avait l’impression qu’elle pourrait être une meilleure mère et épouse avec plus d’indépendance, d’intimité et d’autonomie.

Mais un premier clip de «Sister Wives» montre qu’elle était excitée par la perspective

Mais juste après que Kody a épousé sa quatrième femme, Robyn, le premier

saison de soeurs épouses, Christine avait une idée très différente d’elle

futur.

Après que Robyn et Kody aient apprécié leur mariage, leur réception et leur lune de miel, les producteurs de TLC ont demandé à chaque femme ce qu’elle espérait pour la famille Brown à l’avenir. La deuxième épouse de Kody, Janelle, a déclaré qu’elle voulait qu’ils soient tous coparentaux et soutiennent leurs enfants. «Ce que je vois pour nous, c’est que nous sommes tous les cinq assis aux matchs de football, aux finissants ensemble», a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, la réponse de Christine a choqué les fans qui savent juste

à quel point son opinion s’est avérée différente un an plus tard.

«Alors que je pense à notre avenir ensemble, je suis impatient de le voir

beaucoup », a déclaré la troisième épouse de Kody aux producteurs de TLC. «Mais ce que j’attends avec impatience

le plus est une grande, grande maison, avec nous tous ayant nos quartiers séparés comme

nous avons maintenant, où nous pouvons tous être ensemble. C’est ce que je cherche vraiment

transmettre à la plupart. “

La description de Christine de sa maison espérée était presque identique au plan que Kody a montré à ses femmes pour la nouvelle saison. Le contraste dans les espoirs de Christine en 2010 – par rapport à son refus catégorique de vivre avec ses épouses sœurs environ une décennie plus tard – de nombreux fans se demandent si les drames conjugaux et familiaux en coulisses auraient pu changer d’avis.

La relation de Meri et Kody était également différente dans le clip

Dans le même segment Sister Wives, la relation de Meri et Kody était également très différente. Kody a déclaré ces dernières années que lui et sa première femme n’avaient plus de «relation amoureuse». Ils sont séparés et la rumeur veut qu’ils ne passent pas la nuit ensemble. Meri n’apparaît pas non plus étroitement avec ses épouses sœurs.

Mais lors de la première saison, Meri et Robyn ont même partagé un moment de larmes après le mariage de Robyn avec Kody. Alors que Robyn s’apprêtait à partir pour la nuit avec Kody, Meri a fait une promenade intime avec son mari pour lui dire au revoir pour la soirée.

“Je les ai vus, ils ont une sorte de petite balade. Je suis

un peu comme, c’est leur temps, c’est leur au revoir. Je ne vais pas vous interrompre

ou être impoli », a déclaré Robyn. Elle a commencé à pleurer émotionnellement en racontant: «Alors je

beeline, et Meri est comme, “Attendez! Attendez! “Elle me fait un câlin et me dit que

elle m’aime.”

Les yeux de Meri se sont également remplis de larmes chaudes en ajoutant: «J’étais

l’accueillant dans notre famille, et elle nous accueillait aussi. Et ça l’a fait

une si grande chose, et je l’apprécie. C’était vraiment cool. ”

Kody a accepté, disant aux producteurs de Sister Wives: «C’était très beau pour nous. Peu importe ce que les autres pensaient pendant leur séjour, c’était très beau pour nous. » Ces remarques sentimentales offrent une bonne comparaison avec les récents commentaires de Kody sur l’émission de douter de sa foi et de la valeur de la polygamie.