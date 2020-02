Christofer a été infidèle à Fani avant «L’île des tentations», selon Aurah Ruiz

Il est indéniable que Fani et Christofer sont devenus les véritables protagonistes de la première édition de «L’île des tentations». Les deux ont beaucoup donné à parler et c’est que l’idylle qu’elle a joué avec Rubén, l’un des tentateurs de la réalité, a monopolisé une partie des intrigues. Cette relation a amené Christofer à passer toutes les livraisons totalement effondrées; Bien sûr, il a fait son cri désespéré est déjà un phénomène social. Et est-ce peu connaissent dans notre pays le déjà emblématique “Estefanía!”, comme il l’a avoué dans «Le débat des tentations», ça fait toujours mal.

Fani et Christofer dans «L’île des tentations»

Aussi, Aurah Ruiz, la célébrité et ancienne candidate à la réalité, a décidé de démonter une fois pour toutes Christofer. Il l’a fait dans la dernière vidéo publiée sur sa chaîne officielle sur la plateforme vidéo Mediaset España. Dans certaines images où il a expliqué les choses auxquelles il est accroché et celles qu’il déteste, il a avoué qu’il était totalement fan de «L’île des tentations». “Nous sommes tous super accros! Voilà tout ce qu’il met toute la journée”, Ruiz commence, à parler plus tard directement de Christofer, auquel il affirme qu’il a cherché sur les réseaux sociaux pour pouvoir lui parler depuis “j’ai été très désolé”.

Mais dans une tournure inattendue des événements, Aurah décide de l’attaquer directement: “Je voulais même lui parler, mais savez-vous ce que je dis? À savoir ce que vous aviez à faire pour qu’elle entre dans la réalité, faites ce qu’elle a fait et vous lui pardonnerez plus tard, cela signifie que vous avez fait quelque chose, quelque chose que vous deviez faire avant de le pardonner plus tard. “En ce moment, il semble que tout ce que Ruiz dit est simplement une conjecture et n’a aucune information officielle. Quelque chose qui rectifie quelques secondes plus tard, quand il donne des détails sur une prétendue infidélité que Christofer aurait commis avant la première de l’espace Mediaset España.

Les informations d’Aurah Ruiz

“J’ai été stupéfaite qu’elle t’ait attrapé des messages, des appels … avec une collègue. Oui, c’est une confiance mais je vais me la donner”, commence la jeune fille en lançant la bombe et que si cette information est cuerta, ce que Fani a fait pourrait faire partie d’une revanche de cela à son petit ami. “Elle est entrée dans l’île et vous l’a rendue de tous les côtés, allez, elle est entrée de tous les côtés”Aurah continue, riant, plaisantant comme ça avec les relations sexuelles que Fani et Rubén avaient dans le programme. La jeune fille a choisi de ne pas donner plus de détails bien que il ne serait pas surprenant que nous la voyions bientôt sur un plateau racontant tout ce que Christofer aurait fait il y a des mois.

.