Christofer avait demandé à Fani de se marier avant d’entrer dans «L’île des tentations»

Christofer Guzmán a condamné sa première interview télévisée après avoir traversé “L’île des tentations”. Il l’a fait lors du débat sur l’émission «Le débat des tentations», mais il a préféré ne pas être entouré du public et le faire en aparté avec Sandra Barneda. En elle, le jeune homme ouvert complètement avec le présentateur, à laquelle il a avoué combien il avait souffert de son passage au programme.

Christofer, dans «Le débat des tentations»

C’est quelque chose que le public qui a suivi toutes les émissions a pu le voir, mais ce qui n’était pas connu, c’était un détail qu’il voulait partager dans cette interview: il avait demandé à Fani de se marier avant d’entrer dans “ L’île des tentations ”. La révélation a été faite après que Barneda lui ait demandé à ce moment-là dans le feu de joie de la confrontation dans laquelle il a exigé que son partenaire enlève la bague qu’il portait. “Pour moi, Cela symbolisait un test de mon amour. J’ai demandé le mariage“a-t-il avoué. En fait, il a également décidé de retirer sa bague à son arrivée sur le bûcher et de quitter sa chambre à Villa Playa sur la table de nuit.

Dans sa conversation avec Barneda, il a fait le bilan de ce qu’il avait retiré de l’expérience et, à son malheur, rien n’était bon, de l’infidélité de Fani à la moquerie et à la dérision qu’il vit actuellement pour le fameux moment en courant sur la plage en hurlant de “Estefaníaaaa”. “Pour ce qui a été subi, il n’est pas indemnisé“at-il dit. Cependant, il a révélé que s’il retournait dans le passé, oui ça irait encore, puisque c’était le “désir” de son partenaire et il n’aurait jamais pu rêver de Fani, qui, soit dit en passant, n’était pas sûr de pouvoir répéter l’expérience lorsqu’on lui avait demandé dans une interview après le programme.

Ce qui n’a pas été vu de Gonzalo

Gonzalo a été l’un des plus critiqués pour son temps dans le programme. Cependant, Christofer a révélé un détail que son partenaire avait eu avec lui dans le programme. “Je ne voulais pas dormir parce que la nuit, j’ai vu les images de Fani”, a arnaqué le jeune homme, “donc Un partenaire est resté avec moi jusqu’à ce que je m’endorme. Gonzalo“Cette révélation a ému Fernando Montoya, son frère jumeau et défenseur de plateau, qui a voulu montrer au public que ce visage n’est pas toujours vu de lui et devrait être valorisé davantage.

