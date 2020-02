Christofer, de «L’île aux tentations», surprend en se soumettant à une retouche esthétique

Christofer Guzmán, l’un des protagonistes incontestés de «L’île des tentations», a décidé de se mettre entre les mains d’un professionnel pour modifier un aspect de son visage dont il n’était pas satisfait. La télévision il s’est tourné vers la médecine esthétique pour dire au revoir aux cernes qui ombrageaient ses yeux Et donc il voulait le partager via son compte Instagram.

Christofer Guzmán, sur son site Telecinco

“Je suis venu ici, à Love Clinics, pour traiter l’élimination des cernes. Je veux enlever ce look qui me dit que je suis triste. Je suis donc tombé entre les meilleures mains afin qu’ils puissent m’aider et revêtir ce look plus gai “, a-t-il expliqué dans une de ses histoires, où il apparaît debout à côté du nom du centre de Madrid, spécialisé dans la chirurgie plastique et la médecine esthétique.

La clinique a également partagé via son compte Instagram la première intervention de Cristofer, qui apparaît allongé sur une civière tandis que le Dr Gregorio Mendoza injecte une substance dans les pommettes avec une seringue. “C’est la première étape, donc je vais vous le dire tous les jours, car à chaque fois ça ira mieux. Je vais vous dire de petites choses “, explique-t-il, laissant entendre qu’il continuera à partager le processus de retouche esthétique, dont il se vantera sûrement sur le tournage de ‘Survivors 2020’, où il défend son partenaire et concurrent Fani Carbajo.

Crhistofer et Fani ouvrent les portes de leur maison

Ce n’est pas la première fois que Christofer veut rendre publics des aspects qui appartiennent à sa vie privée, car avec Fani il a créé sa propre chaîne sur le site Telecinco, “ Malgré tout ”, où le couple Il a montré tous les coins de sa maison et s’est vanté à quel point ils étaient amoureux. Ils voulaient également partager une lettre émotionnelle écrite par le fils de Fani et dédiée à son beau-père, montrant son affection pour lui: “Merci, papa, de m’aider à arriver ici.”

.