Christofer dévoile tous les détails de sa réconciliation émotionnelle avec Fani après «L’île des tentations»

Ce dimanche 16 février, Christofer Guzmán a accordé une interview à «Viva la vida». Il convient de rappeler que l’ancien participant s’était auparavant exposé aux questions de Sandra Barneda dans «Le débat des tentations», mais ses déclarations ont été publiées une fois enregistrées. Cette fois, il a parlé pour la première fois en direct après sa participation à «L’île des tentations», et il l’a fait dans le programme dirigé par Emma Garcia, où il a expliqué comment s’est déroulée sa réconciliation avec Fani Carbajo.

Christofer et Emma García dans ‘Viva la vida’

Christofer a révélé que lorsqu’il a quitté le programme, Fani n’a pas mis longtemps à l’appeler une fois son téléphone portable rendu: “Je savais qu’elle allait sortir seule et qu’elle allait m’appeler. Et il m’a appelé pour me dire qu’il avait besoin de me voir et de m’expliquer beaucoup de choses. “Emma lui a demandé comment il avait réagi à ce moment-là, auquel l’ex-participant de l’île a répondu qu’il montrait sa colère, même si finalement il a fini par céder:”J’étais très en colère, mais au fond je voulais la voir. Il avait besoin de moi pour expliquer pourquoi. “Il a également avoué avoir demandé conseil à sa mère:” Ma mère vivait comme moi avec mon père, mais il m’a dit que si je voulais que Fani fasse ce que je ressentais“.

Le présentateur lui a rapidement demandé comment avaient été les retrouvailles, et le garçon Il est resté silencieux pendant quelques secondes, ses yeux en larmes, avant de répondre. “J’ai ressenti une accumulation de sensations: colère, bonheur, douleur”, a-t-il expliqué. Il a expliqué que c’était lui qui avait brisé la glace après un câlin: “Je lui ai demandé pourquoi et à aucun moment il ne s’est justifié. Il m’a dit, avec regret, qu’il l’avait rendu fatal et dans la conversation, il n’a pas cessé de s’excuser“.

Recommencer

Christofer a décidé de parier sur l’amour qu’il ressentait pour elle et raconté en détail une rencontre idyllique qui a vécu à Séville: “Nous nous sommes étreints dès que nous sommes descendus du train et c’était comme si nous venions de commencer, comme un couple amoureux de leurs premiers instants.” Il déclare que leur relation s’est renforcée et qu’ils sont meilleurs que jamais: “Fani a beaucoup changé avec moi, Maintenant, elle est plus affectueuse et m’apprécie davantage“.

Les retrouvailles avec Gonzalo

Christofer et Gonzalo se sont revus le visage dans «Viva la vida». Les deux ont forgé des liens d’amitié dans «L’île des tentations», mais après les derniers événements, ils s’étaient distancés. Le sévillan l’a sévèrement critiqué pour avoir pardonné à Fani et le couple maintenant de cela l’a récriminé que s’il se considérait vraiment comme son ami, J’aurais dû le soutenir dans sa décision. Mais Gonzalo a fini par s’excuser: “Je préférerais avoir une amitié avec vous plutôt qu’une inimitié avec Fani.”

.