“Christofer dit qu’il la poussait”

L’après-midi du jeudi 20 février, la spéciale «Femmes et hommes et vice versa» sur «L’île des tentations» a de nouveau réuni Ismael Nicolás, Óscar et Andrea Gasca. Une visite où ce dernier Il pourrait parler de sa relation avec Fani Carbajo, très éloigné de l’émission de téléréalité, dont il a imputé les problèmes à une seule personne: Christofer Guzmán.

Andrea, ancienne participante de «L’île des tentations» dans «Femmes et hommes et vice versa»

Le programme de Four a publié des images dans lesquelles Fani se souvenait de ses proches et insistait sur sa culpabilité pour ce qui s’était passé sur «L’île des tentations». En outre, l’ex-participante a également assuré qu’elle n’inviterait pas son ex-partenaire Andrea au mariage que tous deux avaient prévu lorsque Carbajo conclurait son passage par «Survivors». “Je pense qu’il se surpasse en donnant tant d’explications qu’il a tort. Ce que vous devez faire, c’est vous soucier du concours, essayer de vous confronter aux gens et être honnête“, a déclaré Rubén Sánchez.

“Andrea, comprenez-vous que Fani a tort et qu’elle s’inquiète de ce qu’elle a perdu?” Nagore voulait savoir alors. “Il est dans une situation difficile. Il vient de rentrer chez Christofer comme il le dit et maintenant ils sont séparés”, a expliqué la susmentionnée, alors que Violeta a souligné le fait qu’elle savait ou non que le couple ne l’a pas invitée au mariage, car “ni elle ni Christofer ne vous aiment” là-bas. “J’ai entendu parler de venir ici, mais je pense que c’est plus pour Christofer, pas pour elle.”, A déclaré Andrea, convaincue.

“Christofer ne peut même pas me voir”

“Dès qu’il lui a demandé de se marier, elle m’a dit. Ce qu’elle n’allait pas m’inviter, elle ne me l’a pas dit.”Andrea a révélé, auquel Violeta a commenté sarcastiquement “quel détail”. “Pourquoi Christofer peut-il avoir un problème avec toi?” Demanda Nagore, surpris. “Parce qu’il dit que c’est moi qui ai encouragé Fani à faire ces choses”Gasca a répondu, faisant référence aux infidélités de Carbajo envers son partenaire, après quoi Mangriñán a rappelé que c’est Fani elle-même qui avait encouragé Andrea à s’impliquer avec Oscar. “Envoyez le nez que Christofer dit”, a déclaré l’opinionniste, à qui Gasca a reconnu que “Christofer ne peut même pas me voir”.

.