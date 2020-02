Christofer donnera sa première interview dans «Le débat des tentations» le vendredi 7 février

Dans «L’île des tentations», tout peut arriver. Les couples qui sont entrés ensemble dans la réalité au début n’ont pas eu à partir de la même manière. C’est précisément ce qui s’est produit avec Christofer et Fani, qui après le feu de joie de la confrontation mardi dernier ont décidé de continuer leur vie mais sur des chemins différents. Maintenant Christofer aura l’occasion de s’expliquer sur le plateau.

Christofer et Fani au feu de joie de la confrontation

Elle est retournée dans sa villa de retrouver leurs partenaires et de continuer à profiter de l’expérience. Il a, en revanche, décidé de quitter définitivement et dit au revoir à ses compagnons en larmes. Il est le seul des candidats en tant que couple qu’il a abandonné, ce qui a entraîné une grande perte dans la villa des garçons. Non seulement elle a été l’une des personnes les plus médiatiques en réalité, mais maintenant elle sera la première à se rendre sur le plateau pour parler de son expérience.

Christofer sera la star invitée de ‘Le débat des tentations’ le vendredi 7 février à 21h30 chez Mitele Plus et à 22h00 chez Cuatro, un programme présenté par Sandra Barneda pour commenter les derniers événements sur l’île. Ce sera votre première interview après avoir quitté l’île et, sans aucun doute, l’un des événements les plus attendus maintenant que le concours fait face à sa dernière ligne droite.

Fani a déjà parlé

Pendant, Fani a déjà accordé sa première interview au magazine Lecturas, dans lequel il reconnaît que sa renommée inattendue «le submerge et l’effraie parfois». D’un autre côté, il assume le déluge de critiques qu’il reçoit au quotidien: “Il est très douloureux pour certains d’inventer des choses sur moi.” De même, elle regrette tous les dommages qu’elle a causés à son partenaire lors de son séjour en République dominicaine: “Ma douleur est de l’avoir trahi et je ne lui pardonnerai jamais“, a-t-il assuré.

