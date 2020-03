Christofer est incapable de surmonter sa “rage” envers Rubén: “J’espère que je ne le trouverai jamais”

Bien que depuis la fin de «L’île des tentations», Christofer soit resté un peu réticent aux décors, puisque son partenaire – déjà promis – Fani Carbajo est dans «Survivors 2020» Il n’a pas hésité à la défendre partout où cela était nécessaire. Après les derniers combats qu’il a joué au Honduras, en particulier avec Rocío Flores, Christofer est venu à «Save me» pour commenter son passage à travers le concours.

Christofer discute avec Jorge Javier Vázquez dans ‘Save me’

Jorge Javier Vázquez ne pouvait pas aider poser des questions sur Rubén, puisque maintenant fréquente aussi beaucoup Telecinco car c’est une tronista chez les femmes et les hommes et vice versa. “Vous n’avez pas vu Ruben, n’est-ce pas?” Demanda-t-il avec hésitation, ce à quoi Christofer répondit catégoriquement: “Non, je ne veux même pas. J’espère ne pas“Le présentateur l’a mis dans la situation:” Et s’il vous demande de discuter un instant devant les caméras? “. Il est clair:”N’y pense même pas, tu as déjà ce que tu veux “.

“Mais vous savez que la réunion aura lieu à un moment donné ici pour Mediaset et il parle toujours avec beaucoup de respect pour vous “, a déclaré Jorge Javier Vázquez, dans une tentative de mettre le jeune homme dans une situation hypothétique, ce que Christofer ne considère même pas, car il est très clair qu’il ne veut rien savoir de lui. “Je n’ai rien à lui pardonner, ça me met en colère, comme toute personne qui aurait ressenti ce que j’ai ressenti“, abandonne le petit ami de Fani.

Fani est également clair

Après tout ce qui s’est passé, Fani a dit très clairement que Rubén n’est qu’un fantôme du passé. La jeune femme a pu lui pardonner lors des retrouvailles qui ont organisé le programme, mais ne veut rien savoir de plus sur lui. À l’heure actuelle, il se concentre sur son passage à travers «Survivors 2020», où il rappelle à chaque instant qu’il peut son «cuqui», c’est-à-dire Christofer, à qui il a dédié le saut avec un cri qui a rappelé beaucoup de la «Estefaníaaaa».

