Christofer et Fiama, sur le point de quitter le programme

Nous n’avons que quelques programmes de «L’île des tentations» et les choses deviennent très compliquées pour les cinq couples. Succomber à la tentation n’est pas facile du tout et ils le démontrent, car la folie et les approches des célibataires ont déjà fait Christofer et Fiama menacent de partir.

Christofer et Fiama dans «L’île des tentations»

Lors de la première de «Le débat des tentations», présenté par Sandra Barneda, un aperçu de ce qui serait vu dans l’émission mardi a été publié. Dans le, Fiama doute de ce que sera son avenir. “Je pense à sortir d’ici sans lui, à sortir avec lui et je pense aussi à sortir avec lui et ensuite qu’il s’arrête là”, a-t-il dit, exposant tous ses doutes à sa relation avec Alex. Précisément, l’intéressé a quitté le feu, s’assurant qu’il ne voulait pas y rester. Ces mêmes mots ont été répétés par Fiama, qui il partait en s’assurant d’avoir vu quelque chose pour lequel il sentait qu’il ne pouvait plus profiter du programme.

Cependant, non seulement ils font face à un grave problème dans la relation. Après la nuit passionnée de Fani et Rubén, Mónica Naranjo lui a demandé comment elle avait passé les derniers jours. “Je ne sais pas si je suis à 100% amoureux de Christofer“, a-t-il commenté, refusant de parler davantage à travers ses nerfs. Du côté des garçons, Christofer a vu le baiser entre sa petite amie et Ruben. Cela lui a fait quitter le feu de joie arrachant le microphone et courant à la recherche de Fani en criant son nom sur la plage.

Nuit de passion

Fani et Rubén ont déjà donné libre cours à leur passion avec un premier baiser qui condamné le couple le plus ancien en réalité. Cependant, tout n’est pas resté là, car les deux candidats ont dormi ensemble cette nuit-là, ce qui entraînerait une situation qui, lorsque Christofer la connaît, ne lui conviendra pas bien.

.