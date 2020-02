Christofer exploite sa renommée après «L’île des tentations» et signe son premier bolus dans une discothèque

Il n’y a pas de mal qui ne vienne pour de bon. Cela doit avoir été pensé Christofer Guzmán après son passage convulsé à travers «L’île des tentations“. Le Chilien a été initié à la réalité pour renforcer sa relation de sept ans avec Fani Carbajo, mais a fini par devenir un protagoniste pour des causes très différentes. À ce stade, il n’y a – presque personne en Espagne qui n’a pas vu ses cris au cœur brisé “Estefania!” courir le long de la plage mais Christofer semble déterminé à profiter d’un souvenir si douloureux.

Christofer a laissé ‘L’île des tentations’ derrière son face à face avec Fani

Pour commencer, ce vendredi 7 février accordera sa première interview après avoir quitté la réalité dans le dernier feu de joie de la confrontation, lorsque Fani a décidé de rester avec Rubén Sánchez et de vivre son expérience sur l’île jusqu’à la fin. “Vous m’avez brisé, je ne méritais pas ces dégâts gratuitement”, a déploré Christofer avant de dire au revoir à son partenaire jusque-là. Maintenant Vous pouvez expliquer vos sentiments dans «Le débat des tentations‘, le programme présenté par Sandra Barneda qui débutera à 21h30 à Mitele Plus et à 22h00 à Cuatro.

Au-delà de sa réapparition sur un plateau, Christofer va bientôt commencer à exploiter sa renommée en dehors de la réalité. Le 15 février, il effectuera son premier bolus dans une boîte de nuit, Pacha La Pineda de Salou. Il ne sera pas seul, puisque le bolus est complété par Andrea Gasca, l’ex-petite amie d’Ismael Nicolás, qui a été infidèle à Oscar pendant la réalité.

Harcèlement sur votre lieu de travail

Comme si cela ne suffisait pas avec ses larmes au Costa Rica, la souffrance de Christofer a augmenté ces dernières semaines. Avec la diffusion d’images de l’infidélité de Fani et de sa réaction virale, le # EstefaníaChallenge s’est propagé sur les réseaux sociaux. Plusieurs tweeters ont posté leurs propres vidéos imitant le candidat criant “Estefanía!” par la rue. En outre, certains ont franchi la ligne de la vie privée et se sont présentés sur leur lieu de travail, un restaurant dans lequel ils ont harcelé le jeune homme se moquant de son passage dans le programme. La situation l’a contraint à quitter son poste pendant quelques jours.

.