Christofer («L’île des tentations») est absent de son travail en raison du harcèlement subi

La renommée a fini par faire des ravages sur l’un des participants de «The Island of Temptations». Christofer Guzmán aurait demandé un congé de travail pour cause de dépression avant le le harcèlement qu’il a subi dans son travail depuis que le programme Telecinco y Cuatro a commencé à être diffusé et quelques images de lui ont été vues courir désespérément le long de la plage en criant le nom de son partenaire, Estefanía.

Christofer dans «L’île des tentations»

La nouvelle a été donnée par le journal La Razón et a ensuite été annoncée dans «Socialité», un programme de la même chaîne que «L’île des tentations». Le dernier représentant de ce harcèlement était une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle elle a été entendue un garçon s’est approché de son lieu de travail pour crier de rire: “Estefanía, Estefanía”, le tout sur un ton moqueur. Enfin, c’est l’un de ses collègues qui a dû jeter les harceleurs.

En outre, plusieurs images avaient été publiées dans lesquelles il était vu portant l’uniforme de l’endroit où il travaillait et des dizaines de messages l’avertissant de l’endroit. Cependant, Il y a eu plus de tweets qui ont condamné les images et, en fait, plusieurs des personnes qui avaient partagé la vidéo pour la condamner ont finalement choisi de l’effacer, car, bien que leur intention était bonne, elles ont aidé à répandre le lieu.

Le viral de “Estefanía”

«L’île des tentations» a été un boom pour Mediaset. D’abord destiné à Cuatro, le format Quartz a également été diffusé sur Telecinco en raison de l’annulation de «GH Duo». Cela a fait que la diffusion qui a le programme est beaucoup plus grande, en plus d’avoir connu captez l’attention du public avec une maîtrise incroyable.

Le programme avait utilisé le célèbre moment de Christofer en descendant la plage pour être promu longtemps avant la délivrance, ce qui a rendu le public de plus en plus impatient de voir le moment et de plus en plus apprêté. La fureur qu’elle a provoquée était telle que le cri est venu se faufiler dans «OT 2020» et le Goya, mais la télévision gracieta a fini par devenir un cauchemar dans la vraie vie.

.