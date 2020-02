Christofer se souvient de la réaction de Fani à la mort de sa mère: “Il a eu du mal”

D’après son expérience au Honduras, Fani Carbajo n’imagine pas tout ce qui se dit sur sa mère. Le drame familial d’un survivant a été découvert ces dernières semaines et plus vous approfondissez, plus horribles sont les détails et les informations qui apparaissent. Dès son départ pour “ Survivors 2020 ”, l’une de ses sœurs, Rebecca, est apparue sur “ Saturday deluxe ” le 15 février, fournissant des données biographiques et familiales délicates.

Christofer Guzmán et Fani Carbajo

Cela a amené la tante de Fani, Mayte, à venir sur le tournage de “ Live life ” le lendemain pour expliquer dans ses propres mots comment cela avait été de vivre l’un des chapitres les plus difficiles de sa vie: la mort de sa sœur. Très excitée, elle a contribué aux terribles détails de l’événement pour le régler et éviter tout type de rumeur. Comme Fani est sur l’île et n’est pas au courant des informations qui ont été révélées, Mayte revisitait le programme d’Emma Garcia le 23 février. Cette fois, il l’a rejoint Christofer Guzmán racontera la version de sa fiancée.

“La dernière chose que Fani voulait, c’était que cette question soit diffusée à la télévision”, commence la participante de “L’île des tentations”, qui avoue avoir rencontré la mère de son partenaire en personne et avoir été présente le jour fatidique où Ils ont retrouvé son corps après avoir été porté disparu pendant des mois. Bien que Fani ne l’ait jamais vue comme une “figure de mère”, Guzmán a expliqué que lorsque son partenaire a rencontré la terrible nouvelle “Il a eu du mal car il est toujours sa mère”. Il a également confirmé que tous les deux, avec la tante de Fani, étaient les responsables de l’exécution des procédures de sa mort.

Dans des circonstances étranges

La tante du concurrent de la réalité survivante était chargée de raconter comment ils ont vécu le terrible événement. Mayte a raconté en larmes que sa sœur avait “des problèmes avec certaines substances”, ce qui l’a forcée à quitter la maison à plusieurs reprises jusqu’à sa disparition en octobre 2018. Des mois plus tard, son corps a été retrouvé dans des “circonstances dramatiques” dans un local et la police ne sait toujours pas ce qui s’est réellement passé. Le corps de la mère de Fani était “dans l’anatomie, comme un corps inconnu” et grâce à l’intervention rapide de sa tante, elle ne s’est pas retrouvée dans “une fosse commune”.

